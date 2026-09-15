Kein Nachfolger für Kommandant: Steirische Feuerwehr löst sich auf

Nach 126 Jahren endet in Kindbergdörfl ein Stück Feuerwehrgeschichte: Die Freiwillige Feuerwehr löst sich auf und schließt sich der Stadtfeuerwehr an. Mitentscheidend war ein Problem, das viele Vereine kennen.

126 Jahre lang war die Freiwillige Feuerwehr Kindbergdörfl eine eigenständige Wehr. Nun endet dieses Kapitel: Die Mannschaft hat am Samstag, 12. September, mehrheitlich für die Auflösung und eine Eingliederung in die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt gestimmt. Auslöser dafür ist auch ein Problem, das viele Vereine und Organisationen kennen: Für die künftige Führung fand sich kein Nachfolger.

Kommandant tritt nicht mehr an

Der derzeitige Kommandant Robert Rakitnik hatte aus privaten Gründen entschieden, bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr anzutreten. Eine direkte Nachfolge konnte laut Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag nicht gefunden werden. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Patrick Feichtenhofer begann Rakitnik deshalb bereits vor Monaten, eine andere Lösung auszuarbeiten. Im Mai gab es bei einer gemeinsamen Vollversammlung bereits ein erstes klares Signal für einen Zusammenschluss mit der FF Kindberg-Stadt.

©BFVMZ In Kindberg gab es große Änderungen bei den Florianis.

„Nicht, weil wir gescheitert sind“

Am vergangenen Samstag folgte schließlich die entscheidende außerordentliche Wehrversammlung. Die Mannschaft sprach sich mehrheitlich dafür aus, die FF Kindbergdörfl formal aufzulösen und gleichzeitig Teil der FF Kindberg-Stadt zu werden. „Wir gehen diesen Weg nicht, weil wir gescheitert sind, sondern weil wir rechtzeitig Verantwortung übernehmen“, erklärte Rakitnik. „Aus zwei Wehren wird eine schlagkräftige Einheit. Was über Generationen aufgebaut wurde, sperren wir nicht zu – wir bringen unsere Erfahrung, unsere Geräte und unsere Kameradschaft in eine gemeinsame Zukunft ein.“ Ganz abgeschlossen ist der Zusammenschluss allerdings noch nicht. Am Donnerstag, 17. September, soll die Vereinbarung dem Kindberger Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Sirene und Bootsstützpunkt bleiben

Für die Bevölkerung soll sich bei der Einsatzbereitschaft nichts verschlechtern. Der bisherige Löschbereich wird übernommen und auch die Sirene in Kindbergdörfl bleibt für Einsätze aktiv. Der dortige Bootsstützpunkt soll ebenfalls erhalten und künftig in die Stadtfeuerwehr integriert werden. Auch das Vermögen der bisherigen Feuerwehr verschwindet laut Bereichsfeuerwehrverband nicht im allgemeinen Gemeindebudget. Die über die Jahre erwirtschafteten Mittel sollen weiterhin ausschließlich für das Feuerwehrwesen verwendet werden und etwa in Fahrzeuge und Ausrüstung fließen.

Heiliger Florian wechselt zur neuen gemeinsamen Wehr

Zum Abschied von der 126-jährigen Eigenständigkeit gab es auch einen symbolischen Moment. Rakitnik und Feichtenhofer übergaben dem Kommando der FF Kindberg-Stadt neben der Löschbereichskarte eine historische Statue des Heiligen Florian, des Schutzpatrons der Feuerwehren. Die zuvor restaurierte Figur soll künftig im gemeinsamen neuen Feuerwehrhaus ihren Platz finden. Damit bleibt zumindest ein sichtbares Stück der Geschichte der FF Kindbergdörfl erhalten, wenn aus den beiden Feuerwehren künftig eine gemeinsame Wehr wird.