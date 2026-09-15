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Foto auf 5min.at zeigt ein kaputtes Motorrad nach einem Unfall.
Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde heute bei einem Unfall schwer verletzt.
Möderbrugg
15/09/2026
Auffahrunfall

Über Auto geschleudert: Motorradfahrer (21) bei Unfall schwer verletzt

Im Murtal kam es am Dienstag zu Mittag zu einem bösen Auffahrunfall. Ein Motorradfahrer (21) wurde dabei schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag (15. September) bei einem Auffahrunfall in Möderbrugg (Bezirk Murtal) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12.35 Uhr auf der B114. Ein 73-jähriger Autofahrer war von Pöls kommend in Richtung Hohentauern unterwegs und wollte im Ortsgebiet von Möderbrugg nach links abbiegen.

Motorradfahrer übersah wartenden Pkw

Der 73-Jährige verlangsamte laut Polizei seine Fahrt, setzte den Blinker und blieb schließlich stehen, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Hinter ihm näherte sich der 21-Jährige mit seinem Motorrad. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Der junge Mann dürfte das angehaltene Fahrzeug übersehen haben und prallte gegen dessen Heck. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde er über das Auto geschleudert und kam auf der Motorhaube zum Liegen.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Trotz seiner Verletzungen konnte der 21-Jährige anschließend noch selbstständig vom Fahrzeug steigen. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich Passanten um den Verletzten. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Judenburg. Der 73-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

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