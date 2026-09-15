„Mein Vater ging elendig zugrunde“: Medikamentenfehler hat rechtskräftige Folgen

Ein schwerwiegender Dosierungsfehler kostete einen 86-jährigen Heimbewohner in der Steiermark das Leben. Eine Pflegerin und sein Hausarzt wurden deshalb verurteilt. Nun ist das Urteil rechtskräftig.

Ein folgenschwerer Fehler bei der Medikamentengabe hat einen 86 Jahre alten Bewohner eines steirischen Pflegeheims das Leben gekostet. Wie die „Krone“ berichtet, erhielt der schwer kranke Mann über einen gewissen Zeitraum eine massiv zu hohe Dosis eines Medikaments. Eine Pflegerin und der zuständige Hausarzt mussten sich deshalb wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Dosierungsangabe falsch verstanden

Besonders emotional äußerte sich der Sohn des Verstorbenen bereits beim ersten Prozess vor gut einem Jahr am Grazer Straflandesgericht. „Mein Vater ging elendig zugrunde“, sagte er damals laut „Krone“. Ausgangspunkt soll eine missverstandene ärztliche Dosierungsangabe gewesen sein. Die Verordnung für den 86-Jährigen lautete „1 tgl WD: 6 Stück“. Die Pflegerin interpretierte die Angabe dahingehend, dass der Mann täglich sechs Tabletten erhalten sollte, und dokumentierte dies entsprechend. Tatsächlich hätte der Bewohner eine Tablette täglich an sechs Tagen pro Woche bekommen sollen. Damit erhielt der Mann eine massive Überdosis. Der 86-Jährige starb schließlich an einer Hirnblutung, die laut Gerichtsverfahren durch die Überdosierung ausgelöst wurde.

Weder Pflegerin noch Arzt griffen ein

Das Gericht sah Versäumnisse auf beiden Seiten. Die Pflegerin hielt trotz der auffällig hohen Dosierung keine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Dieser wiederum kontrollierte die Medikamentengabe nicht entsprechend. Beide hatten sich im Verfahren nicht schuldig bekannt. Bereits in erster Instanz wurden sowohl die Pflegerin als auch der Hausarzt wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Beide erhielten jeweils vier Monate bedingte Haft. Hinzu kamen Geldstrafen: 28.000 Euro für den Arzt und 9.000 Euro für die Pflegerin.

Berufung ohne Erfolg

Gegen die Entscheidungen legten die beiden Angeklagten Berufung ein. Am Dienstag beschäftigte sich deshalb das Oberlandesgericht Graz erneut mit dem Fall. Die Verteidigung argumentierte unter anderem mit einem menschlichen Übertragungsfehler. Der Senat folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Nach Ansicht des Gerichts hätte die ungewöhnlich hohe Dosierung auffallen und zu einer Nachfrage führen müssen. Die Berufungen blieben damit ohne Erfolg. Die bereits ausgesprochenen Strafen bleiben bestehen und das Urteil ist nun rechtskräftig.