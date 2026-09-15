Weidedraht verfängt sich an Auto: 84-Jähriger schwer an Hand verletzt

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Zeutschach. Ein Landwirt wollte Rinder über die Landesstraße treiben – dabei verfing sich ein Weidedraht an einem vorbeifahrenden Auto.

Beim Überqueren der L 525 mit seinen Rindern kam es für einen 84-jährigen Landwirt zu einem folgenschweren Zwischenfall. Er wurde mit einer schweren Handverletzung ins Krankenhaus geflogen.

Beim Überqueren der L 525 mit seinen Rindern kam es für einen 84-jährigen Landwirt zu einem folgenschweren Zwischenfall. Er wurde mit einer schweren Handverletzung ins Krankenhaus geflogen.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstag, 15. September 2026, gegen 16.15 Uhr in Zeutschach im Bezirk Murau. Ein 84-jähriger Altbauer wollte seine Rinder über die L 525 treiben und hatte dafür eine Litze des Weidezauns über die Landesstraße gespannt. Als sich ein 30-jähriger Autofahrer näherte, legte der Landwirt den Draht auf die Fahrbahn. Mit einem Handzeichen deutete er dem Lenker, dass dieser weiterfahren könne.

Draht spannte sich plötzlich wieder

Der 30-Jährige passierte die Stelle langsam. In diesem Moment machte der 84-Jährige laut Polizei eine Körperdrehung, während er den Weidedraht weiterhin in der Hand hielt. Dadurch spannte sich die Litze erneut und wurde von der Front des vorbeifahrenden Autos erfasst. Der Landwirt zog sich dabei eine schwere Verletzung an der Hand zu.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung wurde der 84-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand liegen nicht vor.