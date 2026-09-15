Motor fällt in 15 Metern Höhe aus: Pilot kracht bei Notlandung gegen Auto

In rund 15 Metern Höhe fiel der Motor des Paramotors aus. Bei der anschließenden Notlandung kollidierte der 35-jährige Pilot mit einem abgestellten Auto.

In rund 15 Metern Höhe fiel der Motor des Paramotors aus. Bei der anschließenden Notlandung kollidierte der 35-jährige Pilot mit einem abgestellten Auto.

Zu einem Flugunfall kam es am Dienstag, 15. September 2026, gegen 17.20 Uhr in Schaldorf im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ein 35-jähriger Pilot war mit einem elektrischen Paramotor unterwegs und wollte laut Augenzeugen eine Siedlung überfliegen. In einer Höhe von etwa 15 Metern fiel plötzlich der Motor seines Rucksack-Paramotors aus. Dieser ließ sich offenbar nicht mehr starten.

Notlandung auf Wiese eingeleitet

Der 35-Jährige reagierte und leitete eine Notlandung auf einer Wiese neben einem Wohnhaus ein. Diese verlief allerdings nicht wie geplant: Der Pilot kollidierte dabei mit einem dort abgestellten Auto. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Mann bei dem Unfall eine schwere Verletzung am Bein zugezogen haben.

Rettungshubschrauber bringt Piloten ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 35-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Leoben geflogen. Bei einer ersten kurzen Befragung durch die Polizei gab der Pilot an, beim Landeanflug zu hoch gewesen zu sein und deshalb gegen das abgestellte Fahrzeug geprallt zu sein. Am Auto entstand Sachschaden.