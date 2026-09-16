Bis zu 26 Grad: Steiermark bekommt noch einmal einen richtig warmen Tag

Der Mittwoch bringt der Steiermark noch einmal jede Menge Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen. Im Südosten sind sogar bis zu 26 Grad möglich.

Viel Sonne und bis zu 26 Grad warten am Mittwoch auf die Steiermark. Erst gegen Abend steigt im Westen die Schauer- und Gewittergefahr.

Viel Sonne und bis zu 26 Grad warten am Mittwoch auf die Steiermark. Erst gegen Abend steigt im Westen die Schauer- und Gewittergefahr.

Der Mittwoch startet in Teilen der Steiermark zunächst mit lokalen Frühnebelfeldern. Diese lösen sich jedoch auf und machen anschließend fast überall der Sonne Platz. Über weite Strecken steht damit ein sehr sonniger und warmer Tag bevor.

Bis zu 26 Grad im Südosten

In den Morgenstunden ist es mit 7 bis 13 Grad noch recht frisch. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen aber kräftig an. Am Nachmittag werden 22 bis 26 Grad erreicht, wobei es im Südosten der Steiermark am wärmsten wird. Für den Großteil des Landes bleibt es bis zum Abend trocken und vielerorts geht auch der Mittwoch noch mit reichlich Sonnenschein zu Ende.

Im Westen ziehen Gewitter auf

Anders sieht es in der westlichen Obersteiermark aus. Dort werden die Wolken ab dem späten Nachmittag allmählich dichter. Zum Abend hin sind schließlich erste Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Während sich dort also bereits eine Wetteränderung bemerkbar macht, bleibt es in den übrigen Landesteilen noch trocken.