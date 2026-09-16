Schwerer Unfall in der Steiermark: Frau (60) in Fahrzeug eingeschlossen

In Vogau bei Straß in der Steiermark kam es Dienstagabend zu einer schweren Kollision zwischen einem Wagen und einem Lkw. Die Autofahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der B 69 bei Vogau im Bezirk Leibnitz. Gegen 17.50 Uhr wollte eine 60-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Wagen von einem Einkaufszentrum auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei dürfte die Frau einen Lkw übersehen haben, der auf der B69 in Richtung Osten unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

60-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen an den Fahrbahnrand geschleudert. Die 60-jährige Lenkerin konnte das Fahrzeug anschließend nicht selbst verlassen und war im Wagen eingeschlossen. Der 29-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie Ersthelfer konnten die Frau schließlich aus dem Auto befreien.

©FF Vogau Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung… ©FF Vogau …auf die B69 aus.

Schwerverletzte Steirerin im Krankenhaus

Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die B69 musste im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Polizei die Feuerwehren Vogau, Obervogau und Straß, das Rote Kreuz mit Notarzt sowie der Rettungshubschrauber.

©FF Vogau Die 60-Jährige wurde ins LKH Graz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert