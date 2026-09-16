Botschafter aus Liechtenstein zu Besuch in der Grazer Burg

Hoher Besuch in Graz: Liechtensteins Botschafter Simon Biedermann kam am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in die Grazer Burg. Im Mittelpunkt standen die engen Verbindungen zur Steiermark.

Simon Biedermann absolvierte seinen Antrittsbesuch in der Grazer Burg und sprach dabei über die engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Steiermark.

Simon Biedermann absolvierte seinen Antrittsbesuch in der Grazer Burg und sprach dabei über die engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Steiermark.

Seit Anfang September 2025 ist Simon Biedermann offiziell Botschafter des Fürstentums Liechtenstein in Wien. Am Mittwoch, dem 16. September, führte ihn sein Antrittsbesuch in die Steiermark. In der Grazer Burg wurde der Diplomat von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) empfangen. Bei dem Gespräch standen unter anderem die Beziehungen zwischen der Steiermark und Liechtenstein im Mittelpunkt.

Enge Verbindungen

Eine besondere Rolle spielen dabei auch die Verbindungen des liechtensteinischen Fürstenhauses zur Steiermark. Kunasek verwies im Gespräch vor allem auf die „Hollenegger Linie“. Zu deren Besitz zählen Schloss Hollenegg, Schloss Frauenthal und die Riegersburg. Damit reichen die Verbindungen zwischen dem Fürstenhaus und der Steiermark weit über diplomatische Kontakte hinaus.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Botschafterbesuch in der Grazer Burg: Steiermark und Liechtenstein haben beste Beziehungen.

Forstgut Kalwang gehört Liechtensteiner Fürstenhaus

Zum Besitz des Fürstenhauses gehört außerdem das Forstgut Kalwang mit mehr als 13.000 Hektar Fläche. Dort werden sieben Kleinwasserkraftwerke betrieben. Besonderes Augenmerk gilt laut Mitteilung auch der Sicherung der Wasserressourcen im Quellschutzgebiet eines Trinkwasser-Kraftwerkes. Künftig soll dort erneuerbare Energie weiter ausgebaut werden. Geplant ist etwa Photovoltaik auf Flächen, die wirtschaftlich und ökologisch weniger anspruchsvoll sind.

Austausch beendet

Neben diesen Verbindungen tauschten sich Kunasek und Biedermann auch über aktuelle Fragen aus. Zum Abschluss bedankte sich der Botschafter bei seinem Gastgeber und betonte ebenfalls die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen. Vor seinem Amt in Wien war Biedermann Generalsekretär des liechtensteinischen Regierungschefs. Außerdem war er Delegationsleiter für den Beitritt Liechtensteins zum Internationalen Währungsfonds.