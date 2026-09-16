AREA Süd: 24 Beschlüsse bringen Steiermark und Kärnten näher zusammen

Steiermark und Kärnten wollen ihre Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Lebensraum AREA Süd vertiefen. Bei einer gemeinsamen Länderkonferenz beschlossen die Regierungen 24 Anträge - von Mobilität bis Gesundheit.

Mit der Eröffnung der Koralmbahn im vergangenen Dezember sind Kärnten und die Steiermark auch auf der Schiene näher zusammengerückt. Nun wollen die beiden Landesregierungen die Zusammenarbeit ausbauen. Bei einem Treffen in Graz beschlossen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und sein steirischer Amtskollege Mario Kunasek (FPÖ) mit ihren Regierungsteams 24 Anträge. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaft und Innovation, Mobilität und Infrastruktur, Bildung und Forschung, Gesundheit, Tourismus sowie Krisen- und Katastrophenschutz. Damit bekommt die Kooperation zwischen den beiden Bundesländern einen breiteren politischen Rahmen.

©LPD Kärnten/Vouk Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner und der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek wollen die Zusammenarbeit in der AREA Süd weiter vertiefen.

AREA Süd als Name

Auch der gemeinsame Zukunftsraum soll künftig AREA Süd heißen. Die Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark hatten diesen Namen bereits Jahre vor der Eröffnung der Koralmbahn entwickelt und positioniert. Die Präsidenten Josef Herk und Jürgen Mandl sehen darin einen wichtigen Schritt und betonen: „Jetzt müssen konkrete Schritte folgen!“ Aus ihrer Sicht soll die Koralmbahn nicht nur eine Zugverbindung sein, sondern Grundlage für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum.

©5 Minuten Die WKO-Präsidenten Josef Herk aus der Steiermark und Jürgen Mandl aus Kärnten sehen in der AREA Süd einen wichtigen Schritt für den gemeinsamen Wirtschaftsraum.

1,8 Mio. Menschen

Nach Angaben der Wirtschaftskammern umfasst dieser Raum rund 1,8 Millionen Menschen. Dazu kommen mehr als 50.000 Arbeitgeberbetriebe mit etwa 730.000 Beschäftigten und eine Wirtschaftsleistung von knapp 70 Milliarden Euro. Entlang der Achse Graz–Klagenfurt entstehe damit nach Wien der zweitgrößte Ballungsraum Österreichs, heißt es von den Kammern. Eine Befragung der beiden Wirtschaftskammern unter mehr als 1.000 Unternehmen zeigte 2025 zudem, dass 90 Prozent eine stärkere Kooperation positiv oder überwiegend positiv beurteilen.

Konkrete Vorhaben

Die Beschlüsse reichen von einer gemeinsamen Hochschulstrategie bis 2030 über eine verstärkte Zusammenarbeit in Medizin und Gesundheitsversorgung bis zu Initiativen in Forschung, Tourismus, Katastrophenschutz und Infrastruktur. Für die WK-Direktoren Meinrad Höfferer und Karl-Heinz Dernoscheg ist der gemeinsame Name allein nicht genug. „Ein gemeinsamer Name schafft Identität und Sichtbarkeit.“ Nun sollen unter anderem Infrastruktur, Arbeits- und Bildungsraum sowie Standortbedingungen gemeinsam weiterentwickelt werden. Die Wirtschaftskammern sehen darin die Chance, Projekte über die Landesgrenze hinweg stärker abzustimmen.

Neue Struktur

Herk und Mandl schlagen als nächsten Schritt eine gemeinsame Organisationsstruktur für die AREA Süd vor. Vorgesehen wären drei Ebenen: ein Zukunftsrat zur strategischen Steuerung, ein Entwicklungsforum für die Einbindung verschiedener Beteiligter und ein kleines hauptamtliches Management. Eine weitere Behörde soll ausdrücklich nicht entstehen. Im Entwicklungsforum sollen unter anderem die Länder, Wirtschaftskammern, Städte, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Arbeiterkammern, Tourismusverbände sowie Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen vertreten sein. Ein jährlich veröffentlichter AREA-Süd-Monitor soll außerdem zeigen, wie sich Pendlerströme, Arbeitsmarkt, Betriebsansiedlungen, Forschung, Verkehr, Tourismus und gemeinsame Projekte entwickeln.