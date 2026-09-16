Geld, Sparen, Pension: Finanzfrau“ startet wieder in der Steiermark

Wie sparst du sinnvoll und was solltest du über deine Pension wissen? In der Steiermark startet die kostenlose Reihe „Finanzfrau“ wieder. Ab 24. September gibt es drei Termine.

Wie behältst du deine Ausgaben im Blick? Welche Möglichkeiten gibt es beim Sparen und Investieren? Und welchen Einfluss kann die Wahl von Ausbildung und Beruf auf das spätere Einkommen haben? Genau um solche Fragen geht es bei der Veranstaltungsreihe „Finanzfrau“. Das kostenlose Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen und startet am 24. September in die nächste Runde.

Wissen für die Zukunft

Initiatorin der Reihe ist Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Sie betont: „Finanzielle Unabhängigkeit ist ein wichtiger Teil eines selbstbestimmten Lebens. Dafür braucht es Wissen, Sicherheit und den Mut, die eigenen Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Gerade junge Frauen und Mädchen sollten früh lernen, wie sie mit Geld umgehen, welche Möglichkeiten sie haben und worauf sie bei ihrer finanziellen Zukunft achten sollten. Mit der ‚Finanzfrau‘ wollen wir Finanzbildung dorthin bringen, wo sie gebraucht wird – direkt in die Regionen.“ Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht deshalb ein möglichst praxisnaher Zugang zu Geld und Finanzen.

Von Schulden bis Pension

Das Programm reicht vom bewussten Umgang mit Geld und dem Vermeiden von Schuldenfallen bis zu Sparen und Investieren. Auch das Pensionskonto und die langfristige finanzielle Absicherung werden behandelt. Julia Strablegg-Muchitsch von der Schuldnerberatung Steiermark spricht über den Umgang mit Geld und mögliche Schuldenfallen. Melanie Gößler vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Steiermark beschäftigt sich mit Investitionen, Geldanlage und Berufswahl. Danach können die Teilnehmerinnen ihre Fragen mit weiteren Expertinnen besprechen.

Bereits 1.500 Frauen und Mädchen erreicht

Die Veranstaltungsreihe gibt es seit 2023. Nach Angaben des Landes Steiermark wurden damit bisher rund 1.500 Frauen und Mädchen in den steirischen Regionen erreicht. Umgesetzt wird „Finanzfrau“ von den Frauen- und Mädchenberatungsstellen Novum, Innova und Freiraum, gefördert wird das Angebot vom Land Steiermark. Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist kostenlos.