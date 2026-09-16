Rottweiler attackiert Besitzerin: Frau lebensgefährlich verletzt

Eine kurze Pause im Schatten endet in Wies dramatisch: Plötzlich attackiert ein rund 50 Kilo schwerer Rottweiler seine 54-jährige Besitzerin und beißt ihr mehrmals in den Arm. Sie wird lebensgefährlich verletzt.

Die 54-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg war am Mittwoch, 16. September 2026, mit ihrem Hund im Ortsteil Gaißeregg unterwegs. Gegen 11.50 Uhr setzte sie sich im Schatten eines Baumes hin und machte eine Pause. Währenddessen reagierte der Hund plötzlich aggressiv. Der Rottweiler biss die Frau mehrmals in den rechten Ober- und Unterarm. Trotz ihrer Verletzungen gelang es der 54-Jährigen, den Hund einzufangen. Sie legte ihm einen Maulkorb an und band ihn anschließend an einen Baum. Kurz darauf bemerkte eine Anrainerin den Vorfall. Sie leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Ins LKH geflogen

Die Frau hatte bei den Bissen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 kümmerte sich um die Verletzte. Anschließend wurde die 54-Jährige ins LKH Graz geflogen. Dort wurde sie weiter versorgt.

Rottweiler abgeholt

Bei dem Hund handelt es sich um einen rund 50 Kilogramm schweren Rottweiler-Rüden. Nach dem Vorfall wurde das Tier von der Arche Noah abgeholt. Wie es zu der plötzlichen Attacke kommen konnte, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. „Weitere Erhebungen sind notwendig“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.