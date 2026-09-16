620 Firmenpleiten in der Steiermark – 2.530 Jobs betroffen

620 Unternehmensinsolvenzen wurden in der Steiermark in den ersten drei Quartalen 2026 gezählt. Das sind um 13,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nur in Vorarlberg fiel der Anstieg mit 42,9 Prozent noch stärker aus. Österreichweit nahm die Zahl der Insolvenzen hingegen lediglich um 0,4 Prozent zu. Laut KSV1870 waren in der Steiermark außerdem 2.530 Beschäftigte von den Insolvenzen betroffen – um 48 Prozent mehr als im Vorjahr.

Schäden stark höher

Deutlich gestiegen sind auch die geschätzten Insolvenzverbindlichkeiten. Sie liegen laut KSV1870 bei rund 778 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 293 Millionen Euro. Dabei prägen mehrere Großinsolvenzen das Bild. Der KSV1870 verweist unter anderem auf Fälle aus den Firmengruppen Domaines Kilger sowie Wollsdorf Leder Schmidt. Die geschätzten Verbindlichkeiten dürfen allerdings nicht mit den tatsächlichen Verlusten gleichgesetzt werden.

Bau unter Druck

Besonders angespannt ist die Lage auch im Baugewerbe. Dort stieg die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwölf Prozent. Insgesamt verzeichnete die Branche 86 Fälle. Gemeinsam mit Handel sowie Beherbergung und Gastronomie zählt der Bau damit zu jenen Bereichen mit den meisten Insolvenzen in der Steiermark.

NEOS fordert Tempo

NEOS-Klubobmann Niko Swatek nimmt die Entwicklung zum Anlass, Entlastungen für Unternehmen von der steirischen Landesregierung zu fordern. „Hinter jeder Firmenpleite stehen Arbeitsplätze und Existenzen. Die Landesregierung kann die Konjunktur nicht ändern. Aber sie kann aufhören, unsere Betriebe mit Bürokratie und langen Verfahren zusätzlich auszubremsen“, so Swatek. Nach Angaben der NEOS bewerten 87 Prozent der befragten steirischen Bauunternehmen den bürokratischen Aufwand bei behördlichen Genehmigungsverfahren als hoch oder sehr hoch.

©NEOS Steiermark

Bis zu 850 Pleiten

Der KSV1870 rechnet damit, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Steiermark bis Jahresende weiter steigt. Erwartet werden derzeit rund 800 bis 850 Fälle. Damit könnte erstmals seit 2014 wieder die Marke von 800 Unternehmensinsolvenzen erreicht oder überschritten werden. 2025 waren laut KSV1870 insgesamt 720 Firmenpleiten verzeichnet worden.