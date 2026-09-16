Reparieren statt wegwerfen: Re-Use-Herbst startet in der Steiermark

Von Repair-Cafés bis zum Raritätenmarkt: Von 17. September bis 3. Oktober dreht sich in der Steiermark alles ums Wiederverwenden. Auch in Graz warten zahlreiche Aktionen.

Was für die einen nicht mehr gebraucht wird, kann für andere noch lange einen Wert haben. Genau darum geht es beim fünften Re-Use-Herbst in der Steiermark. Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) stellte das Programm am Mittwoch, dem 16. September, im Second-Hand-Laden Carla&Paul in Graz vor. Von 17. September bis 3. Oktober laden zahlreiche Einrichtungen zum Reparieren, Tauschen, Weitergeben und Kaufen gebrauchter Waren ein. „Unsere Ressourcen sind zu wertvoll, um Dinge nur einmal zu verwenden und dann wegzuwerfen“, betont Schmiedtbauer.

Über 110 Aktionen

Das Programm ist über die gesamte Steiermark verteilt. Alle 17 steirischen Abfallwirtschaftsverbände sowie rund 140 Organisationen und Initiativen beteiligen sich heuer. Geplant sind mehr als 110 Aktivitäten. Dazu gehören 15 Repair-Cafés und die Grazer Reparaturmeile, zwölf Aktionstage in Re-Use-Shops sowie elf Tage der offenen Tür in Re-Use-Einrichtungen. Auch Floh- und Tauschmärkte, ein Sport-Re-Use-Markt, ein Umweltfest, ein Pflanzenmarkt und eine Verschenkaktion für gerettete Pflanzen stehen am Programm. Zusätzlich sammeln 28 Abfallsammelzentren Re-Use-Waren.

Länger verwenden

Hinter den Aktionen steckt ein einfaches Ziel: Dinge sollen möglichst lange genutzt werden, bevor sie im Abfall landen. Seit 2019 setzt das Land Steiermark verstärkt auf Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung. Laut Schmiedtbauer liegt die Steiermark bei einer Recyclingquote von rund 70 Prozent. Gleichzeitig sieht sie bei der Abfallvermeidung noch Potenzial. Caritas-Vizedirektorin Petra Prattes weist dabei auch auf die Qualität von Produkten hin: „Es gibt viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit im Alltag zu leben und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen bedeutet nicht Verzicht, sondern neue Qualität.“ Gerade bei Kleidung werde Wiederverwertung schwieriger, wenn Stücke schon nach wenigen Wäschen nicht mehr tragbar seien.

©Land Steiermark/Robert Binder Reparieren, tauschen, weitergeben statt wegwerfen: Beim fünften Re-Use-Herbst zeigen mehr als 110 Aktionen in der ganzen Steiermark, wie Dinge länger genutzt werden können.

Carla schafft Jobs

Bei der Caritas endet der Re-Use-Gedanke nicht beim Weiterverkauf gespendeter Gegenstände. Der Kreislauf wird auch über Beschäftigungsprojekte umgesetzt. „Damit fügen wir dem ökologischen Plus, das Kreislaufwirtschaft transportiert, einen arbeitsmarktpolitischen Mehrwert hinzu. Langzeitarbeitslose Menschen erhalten die Chance, wieder in Beschäftigung zu kommen und erleben Teilhabe.“ Bedürftige können in Beratungsstellen zur Existenzsicherung außerdem Carla Basic-Gutscheine erhalten. Damit können wichtige Artikel des täglichen Bedarfs günstig gekauft werden.

Raritäten in Graz

Zum Auftakt richtet sich der Blick wieder nach Graz. Zwölf der insgesamt 30 steirischen Carla-Standorte beteiligen sich am Re-Use-Herbst. Am Freitag findet in der Herrgottwiesgasse 55 der Ramsch- und Raritätenmarkt statt. Dafür wurden bereits seit Monaten besondere Stücke gesammelt. Prattes kündigt an: „Unsere Kolleginnen und Kollegen sammeln schon seit Monaten die originellsten Stücke, um wieder ein einzigartiges Angebot für Schnäppchenjäger, Vintage-Liebhaber und Liebhaber besonderer Objekte machen zu können.“