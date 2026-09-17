Deutlich kühler: Trüber Donnerstag bringt Regenschauer in die Steiermark

Nach den zuletzt höheren Temperaturen präsentiert sich das Wetter in der Steiermark am Donnerstag, dem 17. September, deutlich kühler. „Weitgehend trüb geht es in der Steiermark durch den Donnerstag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem am Vormittag muss noch mit einigen Regenschauern gerechnet werden. Ab Mittag zeichnet sich eine leichte Wetterbesserung ab: Dann dürfte es auch längere trockene Phasen geben. Viel Sonnenschein ist laut der Prognose allerdings nicht zu erwarten. Dazu weht schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 14 bis 19 Grad.