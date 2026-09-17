Polizei startet Sicherheitsworkshops an der Montanuni Leoben

Die Landespolizeidirektion Steiermark, das Stadt- und Bezirkspolizeikommando Leoben und die Montanuniversität Leoben haben am Mittwoch, 16. September 2026, eine Sicherheitspartnerschaft geschlossen. Sie ist Teil der Initiative GEMEINSAM.SICHER. Im Mittelpunkt stehen vor allem neu ankommende und internationale Studierende. Sie sollen frühzeitig erfahren, welche gesetzlichen Grundlagen in Österreich gelten und an wen sie sich bei Problemen wenden können. Auch gesellschaftliche Gepflogenheiten werden dabei angesprochen. So wollen Polizei und Universität Orientierung schaffen und Missverständnissen vorbeugen.

Workshops am Campus

Die Informationen werden in englischsprachigen Workshops direkt an der Montanuniversität vermittelt. Dabei geht es um Fragen, die im Studienalltag tatsächlich auftreten können. Auch rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte rund um E-Scooter und andere Trendsportgeräte sollen behandelt werden. Stadt- und Bezirkspolizeikommandant Niklas Rebhandl erklärt: „Uns ist es als Polizei wichtig, den Studentinnen und Studenten aufzuzeigen, an wen sie sich in unterschiedlichen Situationen wenden können, wenn sie Unterstützung oder Hilfe benötigen, und welche Kontaktwege dafür zur Verfügung stehen. Gleichzeitig möchten wir gezielt jene Themen aufgreifen, die unmittelbar mit dem studentischen Alltag verbunden sind – etwa rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte bei der Nutzung von Trendsportgeräten wie E-Scootern“. Gleichzeitig soll durch den direkten Kontakt eine Vertrauensbasis zur Polizei entstehen.

© LPD Stmk/Martinelli | Mit Workshops am Campus sollen vor allem internationale Studierende frühzeitig informiert werden.

Vertrauen aufbauen

Gerade für internationale Studierende kann der Umgang mit der Polizei ungewohnt sein. Landespolizeidirektor Gerald Ortner verweist darauf, dass Erfahrungen mit der Exekutive von Land zu Land unterschiedlich sein können. „Die Polizei genießt ein hohes Vertrauen innerhalb der Bevölkerung. Ein derart starkes Vertrauensverhältnis zur Exekutive ist aber international gesehen keine Selbstverständlichkeit. Studierende aus unterschiedlichen Ländern bringen unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen im Umgang mit der Polizei mit“, betont Ortner. Auch Helmut Flachberger, Leiter des Lehrstuhls für Aufbereitung, berichtet von vereinzelten Missverständnissen im Kontakt mit der Polizei in der Vergangenheit. Das war für ihn der Anlass, die Sicherheitspartnerschaft anzuregen.

Gleich zum Start

Künftig sollen die Workshops deshalb jeweils gleich zu Semesterbeginn stattfinden. Studierende bekommen damit früh Informationen zu Rechten, Pflichten, Ansprechstellen und Unterstützungsangeboten. Rektor Peter Moser sieht darin einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben an der Universität. „Indem wir Studierende frühzeitig über Rechte und Pflichten, Ansprechstellen sowie Unterstützungsangebote informieren, schaffen wir Orientierung und Vertrauen. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Studieren in Leoben soll bereichernd, inklusiv und sicher sein.“ Die Montanuniversität zählt damit nun zu jenen Institutionen und Organisationen, mit denen die Polizei im Rahmen von GEMEINSAM.SICHER eine Sicherheitspartnerschaft pflegt.