Kleidung gerät in Zahnrad: Arbeiter (21) bei Unfall schwer verletzt

Ein Probelauf in einem Säge- und Hobelwerk endete für einen 21-Jährigen im Krankenhaus. Als er eine verkeilte Holzlatte zurück auf die Förderanlage legen wollte, geriet seine Kleidung in ein rotierendes Zahnrad.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochabend, 16. September, in Thalheim im Bezirk Murtal. Zwei Arbeiter waren gegen 21.40 Uhr damit beschäftigt, einen Probelauf an einer Holzsägeanlage durchzuführen. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Eine Holzlatte hatte sich im Bereich der Förderanlage verkeilt. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte sie wieder auf die Anlage legen. Dabei geriet er laut Polizei mit seiner Kleidung in ein rotierendes Zahnrad und wurde eingeklemmt.

Kollege hört Schreie und reagiert sofort

Ein Arbeitskollege wurde durch die Schreie des jungen Mannes auf den Unfall aufmerksam. Er schaltete die Anlage sofort aus und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 21-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Judenburg gebracht.

Arbeitsinspektorat untersucht Unfall

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch das Arbeitsinspektorat Leoben hinzugezogen. Nach Angaben der Polizei stellte der Arbeitsinspektor vor Ort fest, dass der 21-Jährige Sicherheitsvorkehrungen der Anlage umgangen hatte, wodurch es zum Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht.