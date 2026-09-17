Schwerer Unfall bei Graz: Motorradfahrerin (42) ins LKH geflogen

Ein Abbiegevorgang endete in Eggersdorf bei Graz mit einem schweren Unfall. Ein Auto und ein Motorrad kollidierten auf der Hauptstraße. Die 42-jährige Bikerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Eggersdorf bei Graz kam es am Mittwochnachmittag, 16. September. Gegen 17 Uhr wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung von der Trattengasse auf die Hauptstraße abbiegen. Nach Angaben der Polizei konnte die Frau in den dortigen Verkehrsspiegeln kein herannahendes Fahrzeug erkennen. Beinahe zeitgleich näherte sich auf der Hauptstraße ein Motorrad, das in Richtung Kühlhauser unterwegs war.

Motorrad und Auto kollidieren seitlich

In weiterer Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 42-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Weiz wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert. Er brachte die Verletzte ins LKH Graz. Die 40-jährige Pkw-Lenkerin blieb laut Polizei offensichtlich unverletzt. Sie nahm vor Ort keine medizinische Hilfe in Anspruch und unterschrieb einen entsprechenden Revers.