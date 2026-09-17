„Vergessen werden wir dich nie“: Traditionshütte trauert um Franz Bodlos

Große Trauer bei der Moderer Hütte nahe Frohnleiten: Franz Bodlos ist völlig unerwartet im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Die Familie nimmt sich nun Zeit für den Abschied, die beliebte Jausenstation bleibt vorübergehend zu.

Wo sonst Wanderer und Mountainbiker einkehren und bei regionalen Produkten eine Pause einlegen, ist es in diesen Tagen still. Die Moderer Hütte in Hofamt bei Frohnleiten bleibt bis einschließlich Mittwoch, 23. September, geschlossen. Der Grund ist ein schwerer Verlust innerhalb der Familie. Franz Bodlos ist am 14. September 2026 im Alter von 58 Jahren verstorben. In der Parte nimmt seine Familie mit bewegenden Worten Abschied: „Du hast gelebt für deine Lieben, all’ deine Arbeit und Müh’ galt für sie. Lieber Franzi ruh’ in Frieden, vergessen werden wir dich nie.“

„Manchmal fehlen die Worte“

Auch auf der Seite der Moderer Hütte macht die Familie ihre Trauer öffentlich. „Manchmal fehlen die Worte, wenn ein Mensch viel zu früh und völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wird“, heißt es dort. In dieser schweren Zeit wolle man als Familie zusammen sein, gemeinsam trauern und Abschied nehmen. Deshalb bleibt die Hütte vorerst geschlossen. Gleichzeitig bedankt sich Familie Bodlos für die Anteilnahme sowie die vielen lieben Worte und Gedanken. Ab Donnerstag, 24. September, soll die Moderer Hütte wieder für ihre Gäste öffnen.

Abschied in Peggau

Die Beisetzung von Franz Bodlos findet am Dienstag, 22. September, um 10.30 Uhr von der Kirche Peggau aus statt. Bereits am Montag, 21. September, wird um 18 Uhr in der Kirche Peggau für den Verstorbenen gebetet. Die Familie bittet darum, von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen.

Moderer Hütte: Beliebtes Ziel im Grazer Bergland

Die Moderer Hütte ist eine urige Almhütte und Jausenstation in Hofamt bei Frohnleiten und für viele Ausflügler ein bekanntes Ziel im Grazer Bergland. Wanderer und Mountainbiker kehren dort ein, angeboten werden unter anderem regionale und selbst erzeugte Produkte. Nun steht jedoch nicht der Hüttenbetrieb, sondern der Abschied im Mittelpunkt. In der Parte bringt die Familie ihre Verbundenheit mit Franz Bodlos in einem kurzen Satz zum Ausdruck: „In unseren Gedanken bist Du immer bei uns.“