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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Brand in Judendorf-Straßengel.
Auf dem Gelände einer Schrebergartenanlage war ein Grünschnitthaufen in Brand geraten.
Gratwein-Straßengel
17/09/2026
Intensiver Einsatz

Feuer in Schrebergartenanlage: Drei Feuerwehren kämpfen gegen Glutnester

Früher Einsatz für mehrere Feuerwehren in Gratwein-Straßengel: Auf dem Gelände einer Schrebergartenanlage stand am Donnerstagmorgen ein Grünschnitthaufen in Brand. Erst nach rund zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Während viele Bewohner am Donnerstagmorgen gerade in den Tag starteten, waren die Feuerwehren in Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Auf dem Gelände einer Schrebergartenanlage war ein Grünschnitthaufen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Gratwein war bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, als auch die Feuerwehr Judendorf-Straßengel zur Unterstützung alarmiert wurde.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Brand in Judendorf-Straßengel.
©FF Judendorf-Straßengel
Die Feuerwehrleute löschten den Grünschnitthaufen mit mehreren Leitungen ab und zogen das Material anschließend auseinander.

Haufen musste auseinandergezogen werden

Einfach nur Wasser auf die Flammen zu richten, reichte bei diesem Einsatz nicht aus. Die Feuerwehrleute löschten den Grünschnitthaufen mit mehreren Leitungen ab und zogen das Material anschließend auseinander. Der Grund: Im Inneren konnten sich weiterhin Glutnester verstecken, die den Brand erneut hätten aufflammen lassen können. Deshalb wurde das Material Stück für Stück kontrolliert. Unterstützung kam außerdem von der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rein. Sie rückte mit einem Teleskoplader an, der bei den Arbeiten eingesetzt wurde.

Nach zwei Stunden „Brand aus“

Die Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden mit dem Brand beschäftigt. Danach konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend stellten die Feuerwehrleute ihre Einsatzbereitschaft wieder her.

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