1,2 Millionen Euro gewonnen: Lotto-Glückspilz kommt aus der Steiermark

Ein gewöhnlicher Normalschein hat einen Steirer oder eine Steirerin zum Millionär gemacht: Sechs Zahlen stimmten bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend überein. Der Millionengewinn versteckte sich im vorletzten von zwölf Tipps.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es österreichweit genau einen Sechser. Dieser wurde in der Steiermark gespielt und ist 1,2 Millionen Euro wert.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es österreichweit genau einen Sechser. Dieser wurde in der Steiermark gespielt und ist 1,2 Millionen Euro wert.

1, 6, 7, 13, 33 und 38: sechs Zahlen, die für einen bislang unbekannten Glückspilz aus der Steiermark wohl einiges verändern dürften. Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 16. September, gab es österreichweit genau einen Sechser. Dieser wurde in der Steiermark gespielt und ist 1,2 Millionen Euro wert. Dafür brauchte es weder Systemschein noch eine riesige Anzahl an Tipps: Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte einen Normalschein mit zwölf Tipps abgegeben.

Ausgerechnet der vorletzte Tipp bringt die Million

Und dabei hätte man beim Durchsehen des Scheins beinahe bis zum Schluss warten müssen: Die sechs Gewinnzahlen befanden sich laut Österreichischen Lotterien ausgerechnet im elften und damit vorletzten Tipp. Wer hinter dem Millionengewinn steckt und wo genau in der Steiermark der Schein abgegeben wurde, geht aus der Mitteilung der Lotterien nicht hervor. Fest steht dagegen: Mit diesem Treffer ist der Sechser-Topf wieder geleert. Bei der nächsten Ziehung beginnt das Rennen um den Hauptgewinn von vorne.

Drei weitere Spieler gewinnen mehr als 28.000 Euro

Auch knapp unterhalb des Millionengewinns gab es am Mittwoch Grund zum Jubeln. Drei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Jeweils mehr als 28.000 Euro gehen nach Niederösterreich und Wien sowie an einen über win2day abgegebenen Tipp. Bei LottoPlus blieb der ganz große Treffer dagegen aus. In beiden Ziehungen gab es keinen Sechser. Die jeweilige Gewinnsumme wurde deshalb unter den Fünfern aufgeteilt: Bei der ersten Ziehung erhalten 34 Gewinner jeweils 4.276 Euro, bei der zweiten sind es für 45 Gewinner jeweils 3.231 Euro.

Schon am Freitag geht es wieder um 1,2 Millionen Euro

Lange dauert es bis zur nächsten Chance auf einen Millionengewinn nicht. Bereits am Freitag findet um 18.40 Uhr eine Lotto-Bonus-Ziehung statt. Für den Sechser stehen wieder 1,2 Millionen Euro bereit. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Tipps 30.000 Euro extra verlost. Und auch beim Joker gibt es diesmal mehr zu holen: Da am Mittwoch niemand die richtige Joker-Kombination abgegeben hatte, wartet am Freitag ein Jackpot mit 300.000 Euro.