Aufsteirern vor Besucheransturm: Warum Graz heuer besonders voll werden könnte

Zum 25. Aufsteirern werden erneut Zehntausende Besucher für dieses Wochenende in Graz erwartet. Heuer gibt es gleich mehrere Premieren und die Koralmbahn könnte für besonders viele Gäste aus Kärnten sorgen.

Am kommenden Wochenende dürfte man in der Grazer Innenstadt wieder nur schwer am Dirndl oder an der Lederhose vorbeikommen. Am Samstag, 19. September und Sonntag, 20. September, steigt das Aufsteirern und 2026 gibt es einen besonderen Grund zum Feiern: Österreichs großes Volkskulturfestival begeht sein 25-jähriges Jubiläum, 5 Minuten hat berichtet: Was Besucher beim 25. Aufsteirern in Graz erwartet. Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist die Veranstaltung längst kein kleines steirisches Fest mehr. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Marke von 200.000 Besuchern überschritten. Auch heuer rechnen die Veranstalter wieder mit enormem Andrang. Ein Faktor könnte dabei für eine ganz neue Dynamik sorgen.

Erstes Aufsteirern mit der Koralmbahn

Denn zum ersten Mal findet das Aufsteirern statt, seit die Koralmbahn Kärnten und die Steiermark deutlich enger zusammengerückt hat. Die neue Verbindung macht einen Tagesausflug nach Graz für viele Kärntner wesentlich einfacher. Die Veranstalter rechnen deshalb mit Tausenden zusätzlichen Gästen aus Kärnten und entsprechend gut gefüllten Zügen. Organisator Markus Lientscher erinnert sich sogar an ein extremes Erlebnis aus früheren Jahren. Ein Zug aus der Südoststeiermark habe auf dem Weg zum Aufsteirern einmal wegen Überfüllung abgestellt werden müssen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Was die neue Verbindung heuer auslöst, beobachtet er deshalb mit Spannung: „Ich bin heuer wirklich gespannt, was sich unter der Koralm abspielen wird.“

Herrengasse wird heuer an beiden Tagen zur Festmeile

Wer regelmäßig beim Aufsteirern dabei ist, wird noch eine weitere Veränderung bemerken. Die Herrengasse kann 2026 erstmals an beiden Veranstaltungstagen vollständig bespielt werden. Dafür wurde auch beim Aufbau umgedacht. Die Aufbauten befinden sich laut Veranstalter heuer auf den Schienen. Dadurch sollen die Fassaden sowie die Zugänge zu Geschäften und Schaufenstern möglichst frei bleiben. Besucher sollen dadurch auf beiden Seiten der Herrengasse flanieren können. Gerade dort drängen sich beim Aufsteirern traditionell besonders viele Menschen durch die Innenstadt.

Erstmals hilft eine App beim „Anbandeln“

Eine der ungewöhnlichsten Neuerungen landet dagegen direkt auf dem Smartphone. Zum Jubiläum gibt es erstmals eine eigene Aufsteirern-App. Darin finden Besucher nicht nur Programm und Informationen zur Veranstaltung, 5 Minuten hat berichtet: „Bridgerton“ auf steirisch: Neue Aufsteirern-App hilft beim Anbandeln. Die Anwendung soll auch dabei helfen, Mitfahrgelegenheiten und Tanzpartner zu finden. Und wer beim Aufsteirern nicht nur einen Tanzpartner für einen Abend sucht, kann noch einen Schritt weitergehen: Über die App soll sogar das „Anbandeln“ möglich sein. Damit bekommt das traditionsreiche Volkskulturfest ausgerechnet zum 25. Geburtstag eine ziemlich moderne Ergänzung.

Tausende Besucher reisen aus den Regionen an

Nicht nur aus Kärnten werden viele Gäste erwartet. Jahr für Jahr reisen Menschen aus der gesamten Steiermark nach Graz. Für Besucher aus den steirischen Regionen gibt es am Wochenende unter anderem das Freizeit-Ticket Steiermark. Es kostet 15 Euro pro Person und gilt samstags sowie an Sonn- und Feiertagen im steirischen Verbundgebiet. Genutzt werden können damit unter anderem Nahverkehrszüge, Regiobusse und die städtischen Verkehrsmittel in Graz. Fernverkehrszüge sind vom Ticket allerdings ausgenommen. Gerade angesichts der erwarteten Besucherzahlen könnte die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln für viele eine Alternative zum Auto sein.

Graz steht zwei Tage im Zeichen der Volkskultur

Im Zentrum steht trotz aller Neuerungen das, wofür das Aufsteirern seit 25 Jahren bekannt ist: steirische Volkskultur mitten in der Landeshauptstadt. Die Innenstadt wird am Wochenende wieder zur großen Festzone. Tracht, Musik, Tanz, Kulinarik und Brauchtum ziehen sich durch das Zentrum und das bei freiem Zugang zur Veranstaltung. Auch das Wetter könnte mitspielen: Für das Wochenende werden nach der derzeitigen Prognose sonnige und milde Bedingungen mit Temperaturen bis etwa 25 Grad erwartet. Auch der öffentliche Verkehr wird an diesem Wochenende ein großes Thema sein, denn so kommt es zu zahlreichen Änderungen, hier alles im Überblick: „Aufsteirern“ in Graz: Diese Öffi-Änderungen müssen Besucher beachten.