ÖBB arbeiten nachts in Kalsdorf: Anrainer müssen mit Lärm rechnen

In Kalsdorf bei Graz wird es in mehreren Nächten lauter als gewohnt. Die ÖBB führen Arbeiten an den Gleisen durch und zwar zwischen 22 und 5 Uhr. Für Fahrgäste gibt es allerdings eine gute Nachricht.

Wer rund um den Bahnhof Kalsdorf bei Graz wohnt, könnte in den kommenden Nächten etwas weniger Ruhe haben. Die ÖBB-Infrastruktur führt noch im September Arbeiten an den Gleisanlagen durch. Los geht es bereits in der Nacht von Freitag, 18., auf Samstag, 19. September. Ein weiteres Mal wird in der Nacht von Montag, 21., auf Dienstag, 22. September gearbeitet. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 22 und 5 Uhr statt.

In der Nacht kann es lauter werden

Die Arbeiten sollen laut ÖBB dazu beitragen, das Zugfahren künftig ruhiger und leiser zu gestalten. Für Anrainer bedeutet das zunächst allerdings genau das Gegenteil: Während der Arbeiten kann es zu Lärm- und Staubentwicklung kommen. Die ÖBB kündigen an, die Beeinträchtigungen für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich halten zu wollen. Da die Arbeiten an den Gleisanlagen in den Nachtstunden durchgeführt werden, lassen sich Beeinträchtigungen jedoch nicht vollständig vermeiden. Für Pendler und andere Bahnreisende gibt es hingegen Entwarnung: Die Arbeiten haben laut ÖBB keine Auswirkungen auf den Fahrplan. Zugausfälle oder Fahrplanänderungen aufgrund dieser Arbeiten sind somit nicht vorgesehen.