„Du bleibst unvergessen“: Trauer um Gottfried Huainigg (67)

„Schlafe wohl, du bleibst unvergessen!“ Mit diesen emotionalen Worten nimmt der Steirische Seniorenring im Bezirk Deutschlandsberg Abschied von Gottfried Huainigg. Er ist am Montag, dem 14. September 2026, im Alter von 67 Jahren verstorben. Die Nachricht von seinem Tod habe man „tief bestürzt“ erfahren, heißt es in einem öffentlichen Nachruf. Huainigg sei nicht nur in seiner Heimat Schiefling in Kärnten ein hoch angesehener Mensch gewesen. Auch in der Steiermark hinterlässt er Spuren.

Die Liebe brachte ihn in die Steiermark

Sein Leben verband zwei Bundesländer miteinander. Durch seine Lebensgefährtin Inge fand Gottfried Huainigg in Pölfing-Brunn eine zweite Heimat. Beim Steirischen Seniorenring im Bezirk Deutschlandsberg wurde vor allem sein großer Erfahrungsschatz geschätzt. Noch stärker dürfte vielen aber seine persönliche Art in Erinnerung bleiben. Die Bezirksgruppe würdigt ausdrücklich seine „immense Hilfsbereitschaft“ und seine langjährige Verbundenheit. „Wir sind sehr stolz, Dich kennen gelernt zu haben und Dich Freund nennen durften“, heißt es in den Abschiedsworten.

„Unser ehrendes Andenken folgt dieser Spur“

Besonders berührend beschreibt die Bezirksgruppe Huainiggs Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark: „Seine Spur führte von Kärnten in die Steiermark, unser ehrendes Andenken folgt dieser Spur zurück nach Kärnten.“ Auch seine Familie nimmt mit persönlichen Worten Abschied. Auf der Parte steht: „Danke für den Weg, den du mit uns gegangen bist. Danke für die Hand, die uns so hilfreich war.“ Weiter heißt es: „Es tut weh, sagt das Herz. Es wird vergehen, sagt die Zeit. Aber ich komme immer wieder, sagt die Erinnerung.“ Huainigg hinterlässt unter anderem seine Mutter Irmi, seinen Bruder Rudolf sowie seine Lebensgefährtin Inge und weitere Angehörige.

Abschied am Freitag

Am heutigen Donnerstag, 17. September, besteht ab 15 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme in der Aufbahrungshalle in Schiefling. Um 18 Uhr wird gemeinsam für den Verstorbenen gebetet. Die Verabschiedung findet am Freitag, 18. September, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Schiefling statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.