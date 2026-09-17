GAK gegen Austria Wien: Polizei richtet Sicherheitszone in Graz ein

Am Samstag trifft der GAK in Liebenau auf Austria Wien. Rund um das Stadion richtet die Polizei deshalb einen Sicherheitsbereich ein. Für bestimmte Personen kann ein Betretungsverbot gelten, die teuer werden kann.

Am Samstagabend wird es rund um das Stadion in Graz-Liebenau besonders voll. Um 19.30 Uhr empfängt der Grazer AK 1902 den FK Austria Wien zum Bundesligaspiel.

Am Samstagabend wird es rund um das Stadion in Graz-Liebenau besonders voll. Um 19.30 Uhr empfängt der Grazer AK 1902 den FK Austria Wien zum Bundesligaspiel.

Am Samstagabend wird es rund um das Stadion in Graz-Liebenau besonders voll. Um 19.30 Uhr empfängt der Grazer AK 1902 den FK Austria Wien zum Bundesligaspiel. Bereits mehrere Stunden vor dem Anpfiff tritt eine besondere Sicherheitsmaßnahme der Polizei in Kraft. Die Landespolizeidirektion Steiermark richtet rund um das Stadion einen Sicherheitsbereich ein. Er gilt am Samstag, 19. September, ab 15.30 Uhr und bleibt bis Sonntag, 20. September, 1 Uhr aufrecht.

Großes Gebiet rund ums Stadion betroffen

Der Sicherheitsbereich beschränkt sich nicht unmittelbar auf das Stadion. Er umfasst ein größeres Gebiet in Liebenau und reicht unter anderem über Bereiche der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Evangelimanngasse, Münzgrabenstraße, Harmsdorfgasse, Weinholdstraße, Raiffeisenstraße und Kasernstraße. Solche Sicherheitsbereiche rund um Fußballspiele sind keine Premiere: Auch beim Europa-League-Spiel von Sturm Graz gegen Stade Rennes am 16. September hatte die Landespolizeidirektion rund um das Stadion einen Sicherheitsbereich verordnet.

©LPD Steiermark Hier erstreckt sich der Sicherheitsbereich am Samstag.

Was bedeutet die Sicherheitszone für Fans?

Wichtig ist: Das Gebiet wird nicht generell für Besucher oder Anrainer gesperrt. Die Verordnung gibt der Polizei vielmehr besondere Möglichkeiten, gegen bestimmte Personen vorzugehen. Polizisten können Personen aus dem Bereich wegweisen und ihnen das weitere Betreten verbieten, wenn sie im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen beziehungsweise begangen haben. Wer ein gegen ihn ausgesprochenes Betretungsverbot ignoriert und trotzdem in den Sicherheitsbereich zurückkehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung.

Bis zu 1.000 Euro Strafe möglich

Das kann teuer werden: Laut Landespolizeidirektion droht bei einem Verstoß gegen das Betretungsverbot eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Kann diese nicht eingebracht werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen vorgesehen. Wer trotz Abmahnung weiterhin in seiner strafbaren Handlung verharrt, kann außerdem festgenommen werden. Dieselben Befugnisse und Strafrahmen führte die Polizei zuletzt auch für den Sicherheitsbereich beim Europa-League-Spiel in Liebenau an. Um 19.30 Uhr soll dann sportlich der Mittelpunkt des Abends folgen: der Anpfiff zwischen GAK und Austria Wien.