AirTag verrät Versteck: Polizei findet gestohlene E-Bikes

Ein AirTag am eigenen Fahrrad erwies sich in Graz als entscheidender Hinweis. In den Morgenstunden meldete ein E-Bike-Besitzer den Diebstahl seines Rades und konnte den Beamten dank des Ortungsgeräts einen möglichen Standort nennen. Die Spur führte die Polizisten zu einem abgestellten Kastenwagen in der Puchstraße. Der Fahrer war zunächst nicht vor Ort. Aus dem Laderaum war jedoch das akustische Signal des AirTags zu hören. Nach einer mehrstündigen Observation, bei der niemand zum Fahrzeug zurückkehrte, öffneten die Polizisten den Laderaum. Darin fanden sie drei neuwertige E-Bikes.

44-Jähriger zeigt sich geständig

Der Besitzer des Kastenwagens, ein 44-jähriger Rumäne, konnte schließlich ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich laut Polizei geständig, die drei Fahrräder in der Nacht gestohlen zu haben. Wem die beiden weiteren sichergestellten E-Bikes gehören, wird derzeit noch ermittelt.

Zweiter Fall in der Südoststeiermark

Noch am selben Tag führte ein AirTag die Polizei auch in der Südoststeiermark zu mehreren Fahrrädern. Bereits am 11. September war das Fahrrad eines Kindes gestohlen worden. Weil auch dieses Rad mit einem AirTag ausgestattet war, konnte am Mittwochabend ein Standort in Kirchberg an der Raab festgestellt werden. Auch dort führte die Ortung zu einem abgestellten Kastenwagen. Im Fahrzeug fanden die Beamten insgesamt drei Fahrräder. Durch internationale Erhebungen konnten die Polizei zunächst den Besitzer und anschließend den Lenker des Transporters ausforschen. Der 37-jährige rumänische Staatsbürger wurde in einer Wohnung in Kirchberg vorläufig festgenommen. Im Gegensatz zum ersten Fall bestritt der Mann bei seiner Einvernahme, die Fahrräder gestohlen zu haben. Er gab an, die Räder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Auch hier ist noch nicht geklärt, wem die sichergestellten Fahrräder gehören.

Beide Verdächtige auf freien Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz werden die beiden Tatverdächtigen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den Diebstählen und den rechtmäßigen Besitzern der sichergestellten Fahrräder laufen.