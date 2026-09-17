AirTag verrät Versteck: Polizei findet gestohlene E-Bikes
Gleich zweimal führten AirTags die Polizei am Mittwoch zu mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern. In Graz und Kirchberg an der Raab wurden insgesamt sechs Räder sichergestellt.
Ein AirTag am eigenen Fahrrad erwies sich in Graz als entscheidender Hinweis. In den Morgenstunden meldete ein E-Bike-Besitzer den Diebstahl seines Rades und konnte den Beamten dank des Ortungsgeräts einen möglichen Standort nennen. Die Spur führte die Polizisten zu einem abgestellten Kastenwagen in der Puchstraße. Der Fahrer war zunächst nicht vor Ort. Aus dem Laderaum war jedoch das akustische Signal des AirTags zu hören. Nach einer mehrstündigen Observation, bei der niemand zum Fahrzeug zurückkehrte, öffneten die Polizisten den Laderaum. Darin fanden sie drei neuwertige E-Bikes.
44-Jähriger zeigt sich geständig
Der Besitzer des Kastenwagens, ein 44-jähriger Rumäne, konnte schließlich ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich laut Polizei geständig, die drei Fahrräder in der Nacht gestohlen zu haben. Wem die beiden weiteren sichergestellten E-Bikes gehören, wird derzeit noch ermittelt.
Zweiter Fall in der Südoststeiermark
Noch am selben Tag führte ein AirTag die Polizei auch in der Südoststeiermark zu mehreren Fahrrädern. Bereits am 11. September war das Fahrrad eines Kindes gestohlen worden. Weil auch dieses Rad mit einem AirTag ausgestattet war, konnte am Mittwochabend ein Standort in Kirchberg an der Raab festgestellt werden. Auch dort führte die Ortung zu einem abgestellten Kastenwagen. Im Fahrzeug fanden die Beamten insgesamt drei Fahrräder. Durch internationale Erhebungen konnten die Polizei zunächst den Besitzer und anschließend den Lenker des Transporters ausforschen. Der 37-jährige rumänische Staatsbürger wurde in einer Wohnung in Kirchberg vorläufig festgenommen. Im Gegensatz zum ersten Fall bestritt der Mann bei seiner Einvernahme, die Fahrräder gestohlen zu haben. Er gab an, die Räder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Auch hier ist noch nicht geklärt, wem die sichergestellten Fahrräder gehören.
Beide Verdächtige auf freien Fuß
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz werden die beiden Tatverdächtigen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den Diebstählen und den rechtmäßigen Besitzern der sichergestellten Fahrräder laufen.
Tipps der Kriminalprävention
- Ein so genannter Fahrradpass dient als Eigentumsnachweis. Dieser kann im Downloadbereich des Bundeskriminalamts (Fahrradpass) selbst herunterladen oder bei einer Polizeidienststelle abgeholt werden. Die Daten des Rades werden dort eintragen und im Falle des Abhandenkommens hilft dies bei Fahndungsmaßnahmen.
- Fahrräder sollten, wo immer es möglich ist, in einem versperrten Raum abgestellt werden. Bei längerer Abstelldauer sollten Laufräder und Sattel abgenommen werden.
- Im Freien sollte das Fahrrad mit Rahmen und Hinterrad an einem fix verankerten Gegenstand befestigt werden.
- Das Fahrrad möglichst an frequentierten Plätzen abstellen, die bei Dunkelheit gut beleuchtet sind.
- Fahrräder, die in der Öffentlichkeit immer am gleichen Ort abgestellt werden und dort lange stehen, könnten den Eindruck erwecken, dass sie keinen Besitzer mehr haben. Dies senkt die Hemmschwelle für einen Diebstahl.
- Fahrräder am Autodach oder Fahrradträger sollten am besten mit einem Spiralkabel am Rahmen, Vorder- und Hinterrad abgesperrt werden.
- Nichts Wertvolles am Gepäckträger oder in den Gepäcktaschen zurücklassen.
- Zurückgelassenes Werkzeug in der Satteltasche könnten Diebe zum Knacken der Sicherung verwenden.
- Teure Komponenten (beispielsweise Fahrradcomputer) sollten abgenommen werden, bevor es Diebe tun.
- Wertvolle Fahrräder, Rennräder und E-Bikes sollten nicht längere Zeit unbeaufsichtigt abgestellt werden.
- Der Akku von E-Bikes sollte nicht am Fahrrad bleiben.
- Gute Schlösser erkennt man am hohen Gewicht. Massive Schlösser haben auch einen entsprechend hohen Widerstand. Bei Schlössern, die einen hohen Durchmesser haben, kann es sein, dass die Isolierung einfach viel dicker ist als das eigentlich schützende Kabel – aufs Gewicht kommt es an.
- Radschlösser mit Schlüssel sind sicherer als Zahlenkombinationsschlösser.
- Fahrräder haben eine Rahmen- bzw. Seriennummer. Diese findet man meistens am Rahmen, beispielsweise an der Unterseite des Tretlagers angebracht. Notieren Sie diese Nummer, im Diebstahlsfall kann damit eine Fahndung gestartet werden.
- Verwendung eines „AirTags“ zur möglichen Ortung des gestohlenen Fahrzeuges. Dieser sollte am Fahrrad möglichst versteckt angebracht werden.