„Hidden Champion“: Steirisches Wellnesshotel sichert sich Spa-Titel

Das Almwellness Hotel Pierer auf der Teichalm wurde im neuen Falstaff Spa Guide 2027 ausgezeichnet. Das steirische Hotel erhielt 99 von 100 Punkten und wurde zum „Hidden Champion“ in Österreich gekürt.

Bei der Präsentation des neuen Falstaff Spa Guide 2027 in München durfte sich auch ein Hotel aus der Steiermark über eine besondere Auszeichnung freuen. Das Almwellness Hotel Pierer auf der Teichalm erhielt 99 von 100 möglichen Punkten. Zudem wurde das Haus als österreichischer „Hidden Champion“ in der Kategorie Spa-Hotels ausgezeichnet. Bewertet wurden die Hotels laut Falstaff unter anderem in den Bereichen Ambiente, Spa-Bereich, Treatments, Sport und Kulinarik. Insgesamt umfasst der neue Guide zahlreiche neu bewertete Spa-Hotels aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz.

Wellnesshotel auf der Teichalm

Das Hotel befindet sich auf rund 1.200 Metern Seehöhe im Naturpark Almenland. Zum Wellnessbereich gehören laut Falstaff unter anderem ein Infinity-Pool, ein Indoor-Panoramapool, ein Naturbadeteich sowie eine Saunalandschaft. Der A.L.M.-Ansatz des Hauses verbindet die Bereiche Erholung, Bewegung, Ernährung und Schlaf. Der Wellnessbereich umfasst rund 5.000 Quadratmeter. Zum Angebot zählen außerdem Massage- und Körperanwendungen, ein Aktivprogramm mit Yoga und geführten Wanderungen sowie die regionale Küche des hauseigenen Restaurants.

Steirisches Wellnesshotel erneut gekürt

Mit seinen 99 Punkten reiht sich das Pierer in eine Gruppe mehrerer österreichischer Häuser ein, die im Spa Guide 2027 diese Bewertung erhielten. Vier österreichische Hotels erreichten sogar die Höchstwertung von 100 Punkten. Für das Almwellness Hotel Pierer ist es bereits die zweite aufeinanderfolgende Ausgabe des Falstaff Spa Guide mit 99 Punkten: Auch im Spa Guide 2026 wurde das Haus mit dieser Bewertung geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert