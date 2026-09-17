53 Mitarbeiter betroffen: Steirische Haustechnik-Firma ist insolvent

Die Tripus Haustechnik GmbH aus Ilz in der Steiermark ist insolvent. 53 Mitarbeiter und 32 Gläubiger sind betroffen, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Nun soll das Unternehmen saniert werden.

Über das Vermögen der Tripus Haustechnik GmbH mit Sitz in Ilz wurde am Donnerstag, 17. September, am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und KSV1870 mit. Das Unternehmen ist im Bereich Haustechnik sowie im Bau- und Baunebengewerbe tätig. Zum Schwerpunkt gehören unter anderem Gas-, Wasser-, Heizungs- und Sanitärtechnik sowie die Abwicklung entsprechender Projekte. Die Firma war österreichweit tätig, ein wesentlicher Schwerpunkt lag im Großraum Wien.

53 Mitarbeiter betroffen

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags waren 53 Mitarbeiter bei Tripus beschäftigt. Nach den vorliegenden Unterlagen sind außerdem 32 Gläubiger von dem Verfahren betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Mehrere Faktoren führten in die Krise

Als Gründe für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen mehrere Faktoren. Dazu zählen laut AKV hohe Materialkosten und Verluste bei einem Großprojekt. Gleichzeitig mussten laufende Projekte teilweise erheblich vorfinanziert werden. Auch lange Zahlungsziele für bereits erbrachte Leistungen hätten die finanzielle Situation belastet. Hinzu kamen hohe Personalaufwendungen, finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Insolvenz einer Beteiligungsgesellschaft sowie die weitgehende Ausschöpfung eines Kontokorrentkredits.

Sanierung soll Betrieb retten

Trotz der Insolvenz soll das Unternehmen weitergeführt werden. Tripus Haustechnik beabsichtigt, einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent vorzulegen. Die Gläubiger sollen diese Quote innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans erhalten. Ob und unter welchen Bedingungen der Betrieb tatsächlich fortgeführt werden kann, wird nun im weiteren Insolvenzverfahren geprüft. Als Vermögenswerte werden unter anderem offene Kundenforderungen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie laufende Aufträge genannt. Über eigene Liegenschaften verfügt das Unternehmen laut AKV nicht. Das Unternehmen verfügt laut Firmenbuch über ein Stammkapital von 35.000 Euro, das zur Gänze eingezahlt wurde.