Explosion in Garage: Bewohner hörte plötzlich lauten Knall

In Hof bei Straden in der Südoststeiermark geriet Donnerstagvormittag ein E-Bike-Akku in einer Garage in Brand. Mehrere Spraydosen explodierten, zwei Motorräder und zwei E-Bikes wurden beschädigt.

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagvormittag, 17. September, in Hof bei Straden im Bezirk Südoststeiermark ab. In einer Garage eines Nebengebäudes brach gegen 11.50 Uhr ein Feuer aus. Auslöser dürfte ein defekter Akku eines E-Bikes gewesen sein. Dieser war zu diesem Zeitpunkt nicht an das Ladegerät angeschlossen.

Spraydosen explodierten

Das Feuer griff in weiterer Folge auf ein Regal über, auf dem mehrere Spraydosen gelagert waren. Durch die starke Hitze kam es zu Explosionen. Dabei wurde das Garagentor teilweise aus seinen Führungsschienen gerissen. Der laute Knall machte die Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam. Sie versuchten zunächst selbst, die Flammen mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch einzudämmen.

Helfer löschten Brand vor Eintreffen der Feuerwehr

Zur selben Zeit kamen zufällig zwei Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma mit ihrem Kanalspül-Lkw an der Garage vorbei. Auch ein Gemeindearbeiter, der Mitglied der örtlichen Feuerwehr ist, war unterwegs. Die Männer griffen sofort ein. Mit dem Wassertank des Kanalspül-Lkw und einem Schlauch gelang es ihnen, den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf das Dach des Gebäudes ausbreiteten.

Mehrere Fahrzeuge zerstört

Die Garage wurde durch das Feuer größtenteils zerstört. Auch zwei Motorräder sowie zwei E-Bikes wurden teilweise beziehungsweise vollständig beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.