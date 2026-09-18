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Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hilmteich.
Der Freitag wird in der Steiermark wechselhaft mit sonnigen Phasen.
Steiermark
18/09/2026
Prognose

Freitag bringt Sonne und Schauer: So wird das Wetter in der Steiermark

Am Freitag zeigt sich die Steiermark zeitweise sonnig. Im Bergland sind später einzelne Schauer möglich, die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Nach Angaben der GeoSphere Austria startet der Freitag teilweise mit Restwolken und Nebelfeldern. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags zunehmend auf, danach zeigt sich die Sonne immer wieder. Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Bewölkung vor allem im Bergland wieder zu. Dort können sich später einzelne Schauer entwickeln. Im Süden der Steiermark bleibt es hingegen voraussichtlich bis zum Abend überwiegend trocken, zudem sind dort längere sonnige Abschnitte möglich.

Temperaturen bis 20 Grad

Der Wind bleibt laut GeoSphere Austria schwach. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Bis zum Nachmittag steigen sie auf 16 bis 20 Grad. Damit bleibt es am Freitag insgesamt mild, gleichzeitig ist besonders in den Bergen mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

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