Nach Rottweiler-Attacke in der Steiermark: Hund biss schon dreimal zu

Nach der lebensgefährlichen Hundeattacke in Wies gibt es neue Details: Die 54-jährige Besitzerin ist außer Lebensgefahr. Gleichzeitig wird bekannt, dass ihr Rottweiler bereits zuvor mehrfach zugebissen hatte.

Die schwere Rottweiler-Attacke in Wies bekommt eine neue Dimension. Nachdem der rund 50 Kilogramm schwere Rüde am Mittwoch seine eigene Besitzerin mehrfach gebissen und lebensgefährlich verletzt hatte, 5 Minuten hat berichtet: Rottweiler attackiert Besitzerin: Frau lebensgefährlich verletzt, werden nun frühere Vorfälle mit dem Tier bekannt. So sind allein in diesem Jahr bereits drei weitere Bissvorfälle mit demselben Rottweiler aktenkundig, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Einmal soll ein Postbote verletzt worden sein, in zwei weiteren Fällen wurden demnach andere Hunde gebissen.

Gemeinde hatte Besitzerin bereits angeschrieben

Auch bei der Gemeinde war der Rottweiler bereits Thema. Nachdem sich Nachbarn gemeldet hatten, habe die Gemeinde die Besitzerin im Juni schriftlich auf die ordnungsgemäße Haltung ihres Hundes hingewiesen. Nun beschäftigt der Fall erneut die Behörden. Der Rottweiler befindet sich nach der Attacke derzeit im Landestierheim Arche Noah in Graz. Ob er dort bleiben wird, ist noch nicht entschieden. „Wir müssen abwarten, wie es behördlich weitergeht“, erklärt Arche-Noah-Sprecherin Katharina Gründl in dem Bericht. Im Raum steht demnach eine behördliche Abnahme des Rüden. In diesem Fall könnte das Tier laut Gründl unter strengen Auflagen im Tierheim bleiben.

Bürgermeister: „Sicherheit der Bewohner“ im Vordergrund

Der Wieser Bürgermeister Josef Waltl steht bereits mit mehreren zuständigen Stellen in Kontakt, darunter mit dem Amtstierarzt des Bezirks, dem Land und dem Gemeindebund. Nun müsse geklärt werden, welche Möglichkeiten die Gesetzeslage bietet und wie das weitere Vorgehen mit der Besitzerin abgestimmt werden kann. Im Vordergrund stehe dabei die Sicherheit der Bevölkerung. Unterdessen gibt es eine erleichternde Nachricht aus dem Krankenhaus: Die 54-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr, ihr Zustand ist laut den aktuellen Informationen des Spitals stabil. Die Südweststeirerin war am Mittwoch, 16. September, mit ihrem Rottweiler im Wieser Ortsteil Gaißeregg unterwegs. Gegen 11.50 Uhr machte sie im Schatten eines Baumes eine Pause. Plötzlich attackierte der Hund seine Besitzerin und biss ihr mehrmals in den rechten Ober- und Unterarm.

Lebensgefährliche Verletzungen

Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der Frau noch selbst, den Rottweiler einzufangen, ihm einen Maulkorb anzulegen und ihn an einem Baum festzubinden. Eine Anrainerin entdeckte die Verletzte, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber C12 brachte die damals lebensgefährlich verletzte Frau ins LKH Graz.