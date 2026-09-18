Cobra stürmt Wohnung beim Grazer Ostbahnhof, doch vom Bewaffneten fehlt jede Spur

Ein Anrufer meldet einen bewaffneten Mann in seiner Grazer Wohnung und löst damit einen Großeinsatz aus. Als die Cobra zugreift, fehlt vom angeblichen Bedroher jede Spur. Nun ermittelt die Polizei.

Schwer bewaffnete Cobra-Beamte, zahlreiche Polizeistreifen und großräumige Straßensperren: Der Großeinsatz am Donnerstag beim Grazer Ostbahnhof sorgte für Aufsehen und erhebliche Verkehrsbehinderungen, 5 Minuten hat berichtet: Cobra-Einsatz beim Grazer Ostbahnhof: Drohung sorgt für Straßensperre. Einen Tag später ist klar: Die gemeldete Bedrohung mit einer Schusswaffe bestätigte sich vor Ort nicht.

Was war geschehen?

Ausgelöst wurde der Einsatz gegen 16.10 Uhr durch einen Anruf bei der Polizei. Ein Mann gab an, dass sich ein Suchtmittelhändler in seiner Wohnung in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße befinde. Dieser bedrohe ihn und seine Partnerin mit einer Schusswaffe. Die Polizei musste zunächst von einer entsprechenden Gefahrenlage ausgehen und zog zahlreiche Spezialkräfte zusammen.

Cobra und Verhandlungsgruppe rücken an

Mehrere Polizeistreifen sowie Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) machten sich auf den Weg nach Jakomini. Auch eine Diensthundestreife wurde hinzugezogen, weil sich ein Hund der beiden Bewohner in der Wohnung befand. Während das Gebäude abgesichert wurde, forderten die Einsatzkräfte das Einsatzkommando Cobra für den Zugriff an. Auch die Verhandlungsgruppe Süd stand bereit. Rund um die Wohnanlage wurden umfangreiche Verkehrssperren eingerichtet. Laut Polizei waren dabei auch zahlreiche Schaulustige ein Grund für die Absperrmaßnahmen.

Cobra findet keinen bewaffneten Mann

Beim Zugriff folgte dann die überraschende Wendung: Der von dem Anrufer beschriebene Tatverdächtige befand sich nicht in der Wohnung. Die Cobra traf dort lediglich den Anzeiger, dessen Partnerin und einen Hund an. Auch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung in der Umgebung brachte keinen Erfolg. Bei der anschließenden Befragung ergaben sich weitere Fragen. Nach Angaben der Polizei zeigten die beiden Bewohner deutliche Symptome eines starken Suchtmittelkonsums. Zudem hätten sie zum Geschehen „äußerst widersprüchliche Angaben“ gemacht.

Kurz zuvor bereits Rettung in derselben Wohnung

Noch bemerkenswerter ist, was sich laut Polizei bereits unmittelbar vor dem Großeinsatz an derselben Adresse abgespielt hatte. Dort hatte es einen medizinischen Einsatz wegen einer vermuteten Überdosis des späteren Anrufers gegeben. Der Mann hatte dabei einen Revers unterschrieben. Wenig später ging schließlich der Notruf wegen der vermeintlichen Bedrohung mit einer Schusswaffe ein. Was tatsächlich in der Wohnung passiert ist und wie es zu der Meldung über den bewaffneten Mann kam, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Auch für den in der Wohnung angetroffenen Hund hatte der Einsatz Konsequenzen. Eine Amtstierärztin nahm das Tier ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 09:35 Uhr aktualisiert