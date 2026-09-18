Große Wolke über A9-Rastplatz: Flüssiger Stickstoff tritt aus Lkw aus

Eine auffällige Wolke steigt auf einem Rastplatz an der A9 auf. Aus einem Lkw tritt flüssiger Stickstoff aus. Zwei Feuerwehren rücken an und sperren den Bereich großräumig ab.

Eine weithin sichtbare Verdampfungswolke aus einem Lkw hat am Donnerstagnachmittag auf der A9 Pyhrnautobahn bei Treglwang für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Eine weithin sichtbare Verdampfungswolke aus einem Lkw hat am Donnerstagnachmittag auf der A9 Pyhrnautobahn bei Treglwang für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Eine weithin sichtbare Verdampfungswolke aus einem Lkw hat am Donnerstagnachmittag auf der A9 Pyhrnautobahn bei Treglwang für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Grund dafür war flüssiger Stickstoff, der aus einem Sattelauflieger austrat. Gegen 17.15 Uhr wurden die Feuerwehren Treglwang und Gaishorn zum Rastplatz gerufen. Die erste Meldung ließ die Einsatzkräfte zunächst von einer unklaren Situation ausgehen: Gemeldet worden waren starker „Rauch“ aus einem Lkw und flüssiger Stickstoff.

©FF Gaishorn Die Feuerwehr sicherte den Rastplatz großräumig ab.

Größere Mengen Stickstoff treten aus

Vor Ort wurde der Rastplatz zunächst großräumig abgesichert. Bei der Erkundung zeigte sich dann, was hinter der auffälligen Wolke steckte. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich laut Feuerwehr ein Überdruckventil am Sattelauflieger geöffnet. Dadurch traten größere Mengen Stickstoff aus. Beim Verdampfen entstand die markante Wolke, die zunächst wie starker Rauch wirkte.

Feuerwehr lässt Stickstoff kontrolliert ausdampfen

Ein unmittelbares Eingreifen war schließlich nicht erforderlich. Da laut Feuerwehr keine größere Gefahr bestand, entschieden die Einsatzkräfte, den Stickstoff unter Beobachtung ausdampfen zu lassen. Für den Fall, dass sich die Situation verändert, stand dennoch ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Gaishorn bereit. Auch der Gefahrgutbeauftragte des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen und die Autobahnpolizei machten sich vor Ort ein Bild von der Lage. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.