Lkw reißt ÖBB-Schallschutzwand um: Bahnstrecke teilweise gesperrt

Ein Lkw gerät Freitagfrüh in Traboch ins Rutschen und kracht gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Der Zugverkehr muss zunächst eingestellt werden. Ein Streckengleis bleibt vorerst gesperrt.

Das zweite Gleis bleibt vorerst gesperrt. Ein Techniker der ÖBB soll nun auch das noch stehende, aber beschädigte Element überprüfen und über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

Das zweite Gleis bleibt vorerst gesperrt. Ein Techniker der ÖBB soll nun auch das noch stehende, aber beschädigte Element überprüfen und über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

Ein missglücktes Wendemanöver hat am Freitagmorgen in Traboch im Bezirk Leoben Auswirkungen auf den Bahnverkehr gehabt. Ein 44-jähriger Lkw-Lenker wollte gegen 6 Uhr bei einem Bauhof einen Container abladen. Wenig später lag ein Teil einer ÖBB-Schallschutzwand neben den Gleisen. Der Mann musste mit seinem Lkw mehrmals reversieren, um rückwärts zum vorgesehenen Abstellplatz zu gelangen. Dabei kam das Fahrzeug auf eine Wiese.

Lkw rutscht auf abschüssiger Wiese weg

Dort nahm der Zwischenfall seinen Lauf: Auf der abschüssigen Wiese geriet der Lkw ins Rutschen und prallte gegen die Schallschutzwand der ÖBB. Die Wucht des Aufpralls riss ein Modul aus seiner Verankerung. Es stürzte neben die Bahngleise. Ein zweites Element der Schallschutzwand wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zugverkehr zunächst komplett eingestellt

Für den Bahnverkehr hatte der Unfall dennoch unmittelbare Folgen. Zunächst musste der Zugverkehr auf der Strecke eingestellt werden. Mit Geräten des Bauhofes konnte das umgestürzte Element anschließend zur Seite gezogen werden. Eines der beiden Streckengleise wurde daraufhin nach kurzer Zeit wieder freigegeben. Das zweite Gleis bleibt vorerst gesperrt. Ein Techniker der ÖBB soll nun auch das noch stehende, aber beschädigte Element überprüfen und über die weiteren Maßnahmen entscheiden.