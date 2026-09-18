Murtalbahn bekommt neue Züge: Drei Bundesländer machen gemeinsame Sache

Bei der Murtalbahn stehen große Veränderungen bevor. Die Steiermark will gemeinsam mit Tirol und Salzburg neue Züge beschaffen. Für die Fahrgäste soll damit schrittweise auch der Abschied vom Dieselbetrieb kommen.

Drei Bundesländer bündeln beim Zugkauf ihre Kräfte: Die Steiermark, Tirol und Salzburg wollen neue Fahrzeuge für ihre Regionalbahnen gemeinsam beschaffen. In der Steiermark betrifft das die Murtalbahn, in Tirol die Zillertalbahn und in Salzburg die Pinzgauer Lokalbahn. Die gemeinsame Bestellung soll vor allem finanzielle Vorteile bringen. Je größer die bestellte Stückzahl, desto günstiger könne die Beschaffung ausfallen, erklärte SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi am Freitag. Auch bei der späteren Instandhaltung sollen sich Synergien ergeben.

©SPÖ Steiermark Je größer die bestellte Stückzahl, desto günstiger könne die Beschaffung ausfallen, erklärte SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi.

Murtalbahn soll modernisiert werden

Für die Murtalbahn bedeutet das einen weiteren Schritt bei der bereits geplanten umfassenden Modernisierung. Der Bund hatte im Juli bestätigt, zusätzliche Mittel für Infrastruktur und neue Fahrzeuge bereitzustellen. Die Strecke zwischen Unzmarkt und Tamsweg soll modernisiert und elektrifiziert werden. Auch beim Antrieb steht damit ein Wechsel bevor. Die drei Regionalbahnen sollen schrittweise vom bisherigen Dieselbetrieb wegkommen. Bei der Zillertalbahn sind Akku-Hybrid-Züge vorgesehen, bei der Pinzgauer Lokalbahn elektrische Triebzüge. Für die Murtalbahn sind ebenfalls die Elektrifizierung und eine Erneuerung des Fuhrparks geplant.

Bund stockt Geld für Privatbahnen auf

Möglich werden die Investitionen durch zusätzliche Bundesmittel. Ab 2027 sollen für die Infrastruktur der Privatbahnen jährlich weitere 25 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Gesamtbudget steigt damit laut Mobilitätsministerium auf rund 114 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich außerdem an der Finanzierung der neuen Fahrzeuge. Wie hoch die Kosten der gemeinsamen Zugbestellung konkret ausfallen, wie viele Fahrzeuge die Murtalbahn erhält und wann diese erstmals mit Fahrgästen unterwegs sein werden, geht aus der aktuellen Mitteilung allerdings noch nicht hervor.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Bezirksvorsitzender Gerhard Hörmann bezeichnet die Murtalbahn als „Lebensader für unsere Region“.

„Lebensader für unsere Region“

In der steirischen SPÖ wird die gemeinsame Beschaffung begrüßt. Moitzi verweist darauf, dass man in Murau und Murtal seit Jahren für eine Modernisierung der Bahn eintrete. SPÖ-Bezirksvorsitzender Gerhard Hörmann bezeichnet die Murtalbahn als „Lebensader für unsere Region“ und sieht in den geplanten Investitionen einen wichtigen Impuls für das Mobilitätsangebot.