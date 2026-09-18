„Rücksichtslos gegenüber Kindern“: Steirischer Spielplatz droht Sperre

Kaum war der Spielplatz sauber, bot sich den Mitarbeitern schon wieder dasselbe Bild. Fast-Food-Verpackungen und Essensreste sorgen in Niklasdorf für Ärger. Nun warnt die Gemeinde vor einer möglichen Sperre.

Gerade erst sauber gemacht und einen einzigen Tag später wieder dasselbe Bild: In der Marktgemeinde Niklasdorf im Bezirk Leoben sorgt der Zustand eines Kinderspielplatzes derzeit für großen Unmut. Die Gemeinde wendet sich nun öffentlich an die Bevölkerung und stellt sogar eine Sperre in den Raum. Betroffen ist der Kinderspielplatz im Depot. Mitarbeiter des Außendienstes hatten das Areal laut Gemeinde erst vor Kurzem aufwendig von Müll befreit.

Nur einen Tag später wieder Müll

Lange hielt die Freude über den sauberen Spielplatz offenbar nicht an. Bereits am folgenden Tag fanden die Gemeindemitarbeiter dort erneut Müll, Fast-Food-Verpackungen und Essensreste vor. Besonders ärgerlich aus Sicht der Gemeinde: Ein Müllkübel befindet sich unmittelbar beim Spielplatz, nach Angaben der Marktgemeinde „keine fünf Schritte entfernt“. Niklasdorf bezeichnet das Verhalten als rücksichtslos, sowohl gegenüber den Kindern, die dort spielen, als auch gegenüber jenen Mitarbeitern, die sich um die Pflege der öffentlichen Flächen kümmern.

Gemeinde droht mit Sperre

Sollte sich an der Situation nichts ändern, könnte das Folgen für alle Familien haben. Die Marktgemeinde macht deutlich, dass sie eine vorübergehende Schließung des Spielplatzes in Betracht zieht. „Sollte sich diese Situation wiederholen und der Spielplatz weiterhin als Müllplatz missbraucht werden, sehen wir uns gezwungen, den Kinderspielplatz im Depot bis auf Weiteres zu sperren“, heißt es in dem öffentlichen Appell. Damit würden allerdings auch jene Kinder ihren Spielplatz verlieren, die mit der Verschmutzung überhaupt nichts zu tun haben. Genau darauf weist die Gemeinde hin und appelliert an Besucher, Verpackungen und Essensreste in den vorhandenen Müllkübeln zu entsorgen.