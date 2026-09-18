350 Euro Unterstützung: Diese Beihilfe wird jetzt in der Steiermark erhöht

Für Schule oder Studium gibt es in der Steiermark mehr Unterstützung: Die Arbeiterkammer erhöht ihre eigene Beihilfe von 300 auf 350 Euro. Wer das Geld bekommen kann und was beim Antrag zu beachten ist.

50 Euro mehr Unterstützung für Schüler und Studierende in der Steiermark: Die Arbeiterkammer erhöht ihre Schul- und Studienbeihilfe von bisher 300 auf 350 Euro. Damit sollen vor allem Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen finanziell entlastet werden. Die AK begründet die Aufstockung mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. „Mit der Erhöhung unserer Beihilfe setzen wir ein klares Zeichen, dass wir unsere Mitglieder gerade in herausfordernden Zeiten nicht alleine lassen“, erklärt AK-Präsident Josef Pesserl.

©AK Steiermark/Temel „Mit der Erhöhung unserer Beihilfe setzen wir ein klares Zeichen, dass wir unsere Mitglieder gerade in herausfordernden Zeiten nicht alleine lassen“, erklärt AK-Präsident Josef Pesserl.

Wer die 350 Euro für die Schule bekommen kann

Die AK-Schulbeihilfe richtet sich an Mitglieder der Arbeiterkammer beziehungsweise deren Kinder mit geringem Familieneinkommen. Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe. Die Förderung beträgt nun 350 Euro pro Schuljahr. Ab der 10. Schulstufe gibt es allerdings einen zusätzlichen Schritt: Zunächst muss die staatliche Schülerbeihilfe beantragt werden. Liegt dafür ein positiver Bescheid vor, kann dieser gemeinsam mit dem ausgefüllten Antrag bei der AK Steiermark eingereicht werden.

Auch Studienbeihilfe steigt auf 350 Euro

Mehr Geld gibt es auch für Studierende. Die eigene AK-Studienbeihilfe steigt ebenfalls von 300 auf 350 Euro. Auch hier muss zunächst ein Antrag auf staatliche Studienbeihilfe gestellt werden. Für bestimmte Bachelorstudien im Gesundheitsbereich gelten gesonderte Richtlinien. Dazu zählen unter anderem Ausbildungen im Pflege- und MTD-Bereich sowie das Bachelorstudium Hebamme. „Unser Ziel ist es, Familien nicht nur finanziell, sondern auch mit fundierter Beratung bestmöglich zu unterstützen“, erklärt AK-Bildungsbereichsleiterin Alexandra Hörmann. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und Anträgen stellt die AK Steiermark auf ihrer Website bereit.