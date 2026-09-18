Reha-Zentrum Aflenz vor ungewisser Zukunft: „Jetzt ist das Land am Zug“

Wie es mit dem Reha-Zentrum Aflenz weitergeht, ist weiterhin offen. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sucht nach einer Möglichkeit für die weitere Nutzung des Standorts und hat dabei auch das Land Steiermark ausdrücklich angesprochen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bestätigt nun, dass eine Beteiligung des Landes grundsätzlich denkbar ist. Gleichzeitig verweist er auf die Zuständigkeit des Bundes.

PVA sucht nach Lösung für Aflenz

Seit Monaten wird über die Zukunft des Reha-Zentrums diskutiert. Im Raum steht unter anderem eine Zusammenlegung mit dem Standort St. Radegund. Für die Beschäftigten in Aflenz wäre ein Wechsel dorthin mit deutlich längeren Anfahrtswegen verbunden. Nun hat die PVA offiziell einen weiteren Schritt gesetzt und lädt Interessierte dazu ein, Konzepte für eine künftige Nutzung des Standorts einzureichen. Dabei wird auch das Land Steiermark als möglicher Partner genannt. Denkbar wären etwa zusätzliche Angebote aus dem Gesundheits- und Pflegebereich.

Kornhäusl: Beteiligung grundsätzlich möglich

Kornhäusl beantwortete damit 23 Fragen der SPÖ-Landtagsfraktion zur Zukunft des Standorts. Er macht dabei deutlich, dass das Land grundsätzlich offen für eine Beteiligung ist. Konkrete Bedingungen oder ein konkretes Angebot der PVA liegen ihm demnach allerdings noch nicht vor. Der Landesrat verweist zugleich auf die begrenzten Möglichkeiten des Landes. Eine generelle Übernahme von Leistungen, die auf Bundesebene oder von den zuständigen Trägern wegfallen könnten, sieht er nicht als Aufgabe der Länder. Für eine Beteiligung an einem konkreten Projekt zeigt sich Kornhäusl hingegen offen, sofern dieses rechtlich und finanziell umsetzbar ist und ein entsprechender Bedarf besteht.

Verantwortung bei Bund und PVA

Die Zuständigkeit für die PVA liegt grundsätzlich beim Bund beziehungsweise bei der Pensionsversicherungsanstalt selbst. Kornhäusl sieht deshalb insbesondere Sozialministerin Korinna Schumann gefordert, sich für den Erhalt des Standorts einzusetzen. Schumann hatte in der Vergangenheit allerdings darauf verwiesen, dass sie keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen der PVA in ihrer Selbstverwaltung habe. Für die Region ist die Frage von großer Bedeutung. Am Standort Aflenz hängen zahlreiche Arbeitsplätze. Zudem gab es bereits Protestaktionen und eine Petition für den Erhalt des Reha-Zentrums.

SPÖ fordert klare Zusage des Landes

Die SPÖ will die bisherige Offenheit des Landes nun in eine konkrete Beteiligung überführen. Landesparteichef Max Lercher fordert nach dem jüngsten Schritt der PVA eine verbindliche Interessensbekundung. „Jetzt braucht es ein deutliches Signal der Landesregierung: Wir wollen, dass sich das Land Steiermark an diesem Prozess beteiligt. Deshalb fordere ich eine verbindliche Interessensbekundung des Landes, um den Standort Aflenz zu erhalten“, sagt Lercher. Die PVA selbst sehe eine Beteiligung des Landes als mögliche Option, so Lercher. „Jetzt darf das Land nicht länger abwarten, sondern muss diese Chance ergreifen und sich zu Aflenz bekennen“, fordert der SPÖ-Chef.

Noch keine Entscheidung über Zukunft

Lercher sieht nun einen konkreten Handlungsauftrag an die Landesregierung. „Aflenz hat enormes Potenzial. Wir brauchen jetzt eine klare Perspektive und die Bereitschaft des Landes, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt er. Auch auf den bisherigen einstimmigen Beschluss des Landtags zum Standort verweist Lercher. „Die PVA macht den nächsten Schritt. Jetzt ist das Land am Zug“, sagt er. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Reha-Zentrums gibt es damit weiterhin nicht. Zunächst müssen die von der PVA gesuchten Konzepte und mögliche Beteiligungsmodelle geprüft werden. Offen bleibt damit auch, ob und in welcher Form das Land Steiermark tatsächlich in eine künftige Nutzung des Standorts einsteigt.