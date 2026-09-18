200.000 Euro: Steiermark fördert Wintersportwochen erneut

Auch im Schuljahr 2026/27 unterstützt das Land Steiermark Wintersportwochen. Dafür stehen insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung. Gefördert werden die Kosten für die Anreise zum Wintersportort.

Auch im kommenden Schuljahr können steirische Schulen bei der Durchführung von Wintersportwochen auf finanzielle Unterstützung des Landes zählen. Das Tourismusressort stellt dafür erneut 200.000 Euro bereit. Mit der Förderung sollen Schülerinnen und Schüler für Wintersport begeistert und gleichzeitig die heimischen Wintersportregionen unterstützt werden. Bereits im vergangenen Schuljahr war die Aktion laut Land gut angenommen worden.

Anreise wird gefördert

Übernommen werden können die Kosten für die Hin- und Rückfahrt zwischen Schulort und Wintersportort innerhalb der Steiermark. Möglich ist die Förderung sowohl für Bus- als auch für Bahnfahrten. Nicht enthalten ist hingegen der Transport vor Ort während der Wintersportwoche. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Sobald das verfügbare Budget ausgeschöpft ist, können keine weiteren Förderungen aus diesem Topf vergeben werden.

Diese Voraussetzungen gelten

Damit eine Schule die Unterstützung erhalten kann, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Unter anderem muss die Wintersportwoche mindestens vier Übernachtungen in einem steirischen Wintersportort umfassen. Für den Transport müssen außerdem drei Angebote von befugten Bus- beziehungsweise Verkehrsunternehmen eingeholt werden. Ausgewählt werden muss anschließend das günstigste Angebot. Die Förderung orientiert sich an den tatsächlich entstandenen Kosten. Sind diese niedriger als ursprünglich im Antrag angegeben, wird auch nur der geringere Betrag ausbezahlt.

Land will Wintersport und Tourismus stärken

Landeshauptmann Mario Kunasek betont, dass die Förderung nach der positiven Resonanz im vergangenen Schuljahr fortgesetzt wird. Kinder und Jugendliche sollen gemeinsam aktiv sein und dabei die steirischen Wintersportregionen kennenlernen. Auch Bildungslandesrat Stefan Hermann sieht die Wintersportwochen als wichtigen Bestandteil des schulischen Sportangebots. Durch die Unterstützung wolle das Land den Zugang zum Wintersport erleichtern und gleichzeitig den steirischen Wintertourismus stärken. Die Förderung richtet sich an Schulen in der Steiermark, wobei die Schulleitung beziehungsweise die Organisationsleitung der Wintersportwoche den Antrag stellt.