Tödliche Kollision: Für Motorradfahrer (82) kommt jede Hilfe zu spät

Bei Söchau (Steiermark) ist es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Wagen und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag, 18. September, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet. Ein 82-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Der Unfall passierte kurz nach 12 Uhr auf der L442. Ein 81-jähriger Autofahrer war aus Richtung Hartl unterwegs und wollte auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen.

Motorradfahrer übersehen

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Autofahrer dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der 82-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Trotz des Unfallgeschehens kam für ihn jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Der 81-jährige Autofahrer wurde nach dem Unfall zur medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht. Nach bisherigen Informationen dürfte er bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben sein. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun weiter untersucht.