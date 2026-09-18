„Wasser abkochen!“: Steirische Gemeinde warnt vor Verunreinigung

Die Marktgemeinde Neumarkt im Bezirk Murau warnt derzeit vor einer möglichen Verunreinigung des Trinkwassers im Ortsteil Perchau. Bei Kontrollen wurden erhöhte Werte bei Enterokokken und coliformen Bakterien festgestellt, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die genaue Ursache ist laut Bürgermeister Josef Maier noch nicht geklärt. Bis auf Weiteres gilt deshalb eine wichtige Vorsichtsmaßnahme: Das Leitungswasser muss vor dem Genuss mindestens drei Minuten abgekocht werden.

Rund 70 Haushalte betroffen

Die Empfehlung betrifft nach Angaben der Gemeinde etwa 70 Haushalte im Bereich des Ortszentrums von Perchau. Die Bevölkerung wird gebeten, die Vorgabe bis auf Widerruf einzuhalten. Die Wasserqualität wird derzeit besonders engmaschig kontrolliert. Weitere Proben sollen Aufschluss darüber geben, wie sich die Situation entwickelt. Die Gemeinde steht dazu auch mit der zuständigen Lebensmittelbehörde des Landes Steiermark in Kontakt.

Trockenheit verschärft Wasserversorgung

Hintergrund der angespannten Situation ist laut Bürgermeister auch die derzeit schwierige Wasserversorgung. Aufgrund der Trockenheit führt eine Quelle, aus der der Hochbehälter in Perchau gespeist wird, derzeit deutlich weniger Wasser als üblich. Deshalb wird bereits seit mehreren Monaten zusätzlich Wasser aus dem Neumarkter Leitungsnetz nach Perchau transportiert und dort in den Hochbehälter eingespeist. Bis zu den aktuellen Kontrollen waren dabei keine Verunreinigungen aufgefallen. Wann die Vorsichtsmaßnahme wieder aufgehoben werden kann, ist derzeit noch offen. Die Gemeinde will über weitere Schritte informieren, sobald neue Erkenntnisse aus den Wasserproben vorliegen.