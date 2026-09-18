Überraschende Wende: Warum oststeirische Kult-Disco nun doch nicht schließt

Im Juli wurde in Greinbach bei Hartberg (Steiermark) noch die vermeintlich letzte Partynacht gefeiert. Nun kommt die überraschende Wende: Das Excalibur öffnet im Oktober wieder.

Eigentlich sollte im Juli endgültig Schluss sein. Nach fast drei Jahrzehnten wurde im „Excalibur“ in Greinbach die letzte Partynacht gefeiert. Nun steht fest: Die oststeirische Kult-Disco macht doch weiter. Am 17. Oktober soll das große Re-Opening über die Bühne gehen. Die Betreiber kündigen dabei gleich den nächsten Anlass zum Feiern an: Das Excalibur wird 29 Jahre alt. „Wir öffnen wieder – und das wird gefeiert!“, heißt es in der Ankündigung der Disco. Ab 21 Uhr sollen wieder alle Bereiche geöffnet sein, der Eintritt ist ab 16 Jahren möglich.

Gäste bewegten Betreiber zum Umdenken

Die Entscheidung kommt für viele überraschend. Noch im Sommer war das Ende des Nachtlokals als endgültig dargestellt worden. Ausschlaggebend für die Kehrtwende waren laut den Betreibern vor allem die zahlreichen Reaktionen der Gäste. Nach der letzten vermeintlichen Nacht hätten sie viele Nachrichten erhalten, in denen Besucher darum baten, die Disco nicht aufzugeben. Diese Rückmeldungen führten schließlich zum Entschluss, den Betrieb doch fortzuführen. Ganz unverändert soll das Excalibur allerdings nicht zurückkommen. Nach dem schwierigen ersten Halbjahr wurden laut den Betreibern verschiedene Bereiche überarbeitet. Auch beim Veranstaltungsangebot und bei der musikalischen Ausrichtung soll es künftig mehr Abwechslung geben.

Disco wurde umgebaut

Während der Pause wurde außerdem am Lokal gearbeitet. Unter anderem wurden Bereiche renoviert und technische Verbesserungen vorgenommen. Der Charakter des Excalibur soll dabei erhalten bleiben. Künftig soll die Disco nur noch samstags geöffnet sein. Das „King Arthur’s Pub“ bleibt hingegen von Donnerstag bis Samstag geöffnet.

„29 Jahre Partygeschichte“

Zum Comeback setzt das Excalibur auf einen großen Geburtstagsabend. „29 Jahre Excalibur – 29 Jahre Partygeschichte!“, kündigt die Disco an. Die Gäste erwartet laut Ankündigung Musik, Drinks und verschiedene Specials. Nach dem überraschenden Abschied im Sommer soll damit nun die nächste Ära des Greinbacher Nachtlokals beginnen.