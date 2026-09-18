Gute Aussichten fürs Aufsteirern: So wird das Wetter am Samstag

Der Samstag startet in der Steiermark vielerorts nebelig. Im Laufe des Tages setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Perfekte Wetteraussichten fürs Aufsteirern!

Der Samstag beginnt in der Steiermark mit zahlreichen Nebelfeldern. Vor allem im Süden kann daraus am Vormittag vereinzelt noch etwas Regen fallen. Im weiteren Tagesverlauf lockert es jedoch zunehmend auf. Die Sonne setzt sich nach und nach in der gesamten Steiermark durch, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Einzelne Schauer im Bergland, bis zu 24 Grad

Am Nachmittag bilden sich vor allem über dem Bergland wieder Quellwolken. Daraus können vereinzelt kurze Regenschauer entstehen. Abseits davon bleibt es überwiegend trocken und zunehmend sonnig. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Im Laufe des Tages wird es deutlich wärmer: Die Höchstwerte erreichen 19 bis 24 Grad. Damit präsentiert sich der Samstag nach dem nebeligen Start insgesamt freundlich und mild.

Gute Aussichten fürs Aufsteirern

Damit stehen die Aussichten für das Aufsteirern in Graz am Samstag insgesamt gut: Nach dem nebeligen Start wird es zunehmend sonnig und mit bis zu 24 Grad angenehm warm. Für das beliebte Volkskulturfest ist das besonders erfreulich, nachdem die Veranstaltung nämlich vor zwei Jahren aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste.