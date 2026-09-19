E-Auto-Bestand verdoppelt sich seit 2023 in der Steiermark
In der Steiermark sind mittlerweile mehr als 38.000 Elektroautos unterwegs. Seit 2023 hat sich der Bestand damit verdoppelt.
Die Zahl der Elektroautos in der Steiermark nimmt weiter deutlich zu. Mit Stand 31. August 2026 waren laut aktuellen Daten der Statistik Austria 38.313 Elektroautos im Bundesland zugelassen. Darauf weist der VCÖ hin. Seit Jahresbeginn ist der Bestand damit um rund 6.500 Fahrzeuge gewachsen. Noch Ende 2023 waren 19.797 Elektroautos in der Steiermark gemeldet. Innerhalb von weniger als drei Jahren hat sich die Zahl somit verdoppelt.
Fast neunmal so viele wie 2019
Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Blick auf die vergangenen Jahre. Ende 2019 gab es in der Steiermark lediglich 4.391 Elektroautos. Seitdem hat sich der Bestand damit nahezu verneunfacht.
Die Entwicklung
- 31. August 2026: 38.313 Elektroautos
- Jahr 2025: 31.760
- Jahr 2024: 25.075
- Jahr 2023: 19.797
- Jahr 2022: 14.510
- Jahr 2021: 10.487
- Jahr 2020: 6.393
- Jahr 2019: 4.391
Quelle: Statistik Austria
VCÖ fordert weitere Maßnahmen
Der VCÖ sieht in der zunehmenden Elektromobilität einen wichtigen Ansatz, um den Erdölverbrauch im Verkehr zu reduzieren. Als Vorteil nennt die Mobilitätsorganisation unter anderem den geringeren Energieverbrauch von Elektroautos sowie die Möglichkeit, den benötigten Strom über Photovoltaikanlagen selbst zu erzeugen. „Der durch die Krise im Nahen Osten verursachte Anstieg der Spritpreise verdeutlicht einmal mehr, wie teuer der Bevölkerung und der Wirtschaft der derzeit hohe Erdölverbrauch des Verkehrs kommt“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Aus Sicht des VCÖ brauche es deshalb weitere politische Maßnahmen, um den Anteil von Elektroautos zu erhöhen.
Unternehmen spielen wichtige Rolle
Besonders bei Firmen sieht der VCÖ Potenzial. Rund zwei Drittel der Neuwagen werden demnach auf Unternehmen oder andere juristische Personen zugelassen. Wenn mehr Firmen auf Elektroautos umsteigen, könnten in weiterer Folge auch mehr gebrauchte E-Autos für private Käufer verfügbar werden. Der VCÖ fordert deshalb unter anderem eine Reform der Firmenwagenbesteuerung. Auch auf EU-Ebene sollten nach Ansicht der Organisation Anreize für kleinere und sparsamere Elektroautos geschaffen werden. Beim Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen sieht der VCÖ Österreich weiterhin hinter anderen Ländern. Laut den von der Organisation genannten Zahlen waren heuer rund 25 Prozent der Neuwagen in Österreich elektrisch, während Dänemark bereits auf rund 80 Prozent kommt.