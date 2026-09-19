Schwerer Unfall auf B69: Motorradfahrer (57) mit Heli nach Graz geflogen

Ein 57-jähriger Motorradfahrer kollidierte auf der B69 in der Südoststeiermark mit einem abbiegenden Auto. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen.

Ein Zusammenstoß auf der B69 bei Halbenrain endete am Freitagabend, 18. September, für einen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen. Der 57-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 21 Uhr in Richtung Unterpurkla unterwegs, als es im Kreuzungsbereich mit der B66 zur Kollision mit einem Pkw kam. Am Steuer des Autos saß ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark. Er kam laut Polizei aus Richtung Stainz bei Straden und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Halbenrain abbiegen.

Motorradfahrer dürfte übersehen worden sein

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der 59-Jährige den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin miteinander. Der 57-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Besonders glückliche Umstände ermöglichten eine rasche Erstversorgung: Zufällig vorbeikommende Rettungskräfte hielten an und kümmerten sich gemeinsam mit dem Autolenker um den Verletzten. Nach der Versorgung am Unfallort wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb bei der Kollision unverletzt.