Graz putzt sich fürs Aufsteirern heraus: Mitarbeiter haben sich was einfallen lassen

Heute verwandelt sich Graz wieder in eine riesige Festmeile. Während Zehntausende feiern, arbeiten andere im Hintergrund. Mitarbeiter der Holding Graz sind seit Tagen im Einsatz und haben sich dafür sogar selbst „aufg’steirert.

Dirndl, Lederhose, Musik und dichtes Gedränge: Heute, Samstag, startet das 25. Aufsteirern in Graz. Nach mehr als 200.000 Besuchern im vergangenen Jahr wird auch heuer mit einem enormen Andrang gerechnet. Erstmals könnte die Koralmbahn zusätzlich viele Gäste aus Kärnten direkt in die Landeshauptstadt bringen, 5 Minuten hat berichtet: Aufsteirern vor Besucheransturm: Warum Graz heuer besonders voll werden könnte. Doch bevor die ersten Besucher durch die Innenstadt ziehen, sind andere längst bei der Arbeit. Denn ein Fest dieser Größenordnung bedeutet nicht nur Musik, Tanz und Kulinarik, sondern auch jede Menge Arbeit hinter den Kulissen.

Seit Tagen wird Graz fürs Aufsteirern vorbereitet

Mittendrin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtraums der Holding Graz. Sie sorgen vor, während und nach dem Aufsteirern dafür, dass die Innenstadt für die Besuchermassen gerüstet ist und danach wieder auf Vordermann gebracht wird. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Tagen. Wo am Wochenende gefeiert wird, muss davor vorbereitet, währenddessen laufend nach dem Rechten gesehen und anschließend wieder sauber gemacht werden. Und zum Jubiläum haben sich die Mitarbeiter etwas Besonderes einfallen lassen.

Auch die Arbeitskleidung wird „aufg’steirert“

Wenn schon Aufsteirern, dann richtig: Die Mitarbeiter des Stadtraums haben ihrer Arbeitskleidung einen passenden steirischen Anstrich verpasst. Unter dem Motto „#aufputztwird“ präsentiert die Holding ihre ganz eigene Version der Tracht. Ganz allein müssen die Teams allerdings nicht auf alles ein Auge haben. Die Holding ruft auch die Besucher dazu auf, Auffälligkeiten im öffentlichen Raum zu melden. Dafür steht die „Schau auf Graz“-App zur Verfügung. Wer während des Aufsteirerns beispielsweise Verschmutzungen oder andere Probleme entdeckt, kann diese dort direkt weitergeben.

Heuer könnte besonders viel los sein

Arbeit dürfte es jedenfalls genug geben. Das Aufsteirern feiert heuer seinen 25. Geburtstag und erstreckt sich am Samstag und Sonntag wieder über weite Teile der Grazer Innenstadt. Die Herrengasse kann erstmals an beiden Tagen vollständig bespielt werden. Dazu kommt eine Premiere, deren Auswirkungen sich erst an diesem Wochenende zeigen werden: Es ist das erste Aufsteirern seit Inbetriebnahme der Koralmbahn. Die deutlich schnellere Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark könnte zusätzliche Besucher nach Graz bringen. Auch eine eigene Aufsteirern-App gibt es zum Jubiläum erstmals. Sie liefert nicht nur Informationen zum Programm, sondern soll unter anderem bei der Suche nach Mitfahrgelegenheiten und Tanzpartnern helfen, sogar das „Anbandeln“ gehört zum Konzept.