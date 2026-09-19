Wechsel in Frohnleiten: Michael Rappold soll neuer Vizebürgermeister werden

Bei der Frohnleitner SPÖ werden die Aufgaben neu verteilt. Bei der Parteiversammlung am Freitag wurde Michael Rappold als künftiger Vizebürgermeister nominiert. Er soll damit Niko Wieser nachfolgen, der das Amt derzeit innehat. Rappold ist in der Frohnleitner Kommunalpolitik kein Unbekannter. Er sitzt bereits für die SPÖ im Gemeinderat und arbeitet unter anderem im Bereich Jugend und Generationen mit. Auf der aktuellen Website der Stadtgemeinde wird er noch als Gemeinderat geführt.

©SPÖ Frohnleiten Michael Rappold ist in der Frohnleitner Kommunalpolitik kein Unbekannter.

Auch an der Parteispitze gibt es einen Wechsel

Doch nicht nur beim Vizebürgermeisterposten stellt sich die SPÖ neu auf. Daniel Wendelmaier soll künftig die Frohnleitner Sozialdemokraten führen. Damit werden politische Funktion und Parteiführung neu verteilt. Für Rappold bedeutet die Nominierung den Schritt vom Gemeinderat in eine zentrale Funktion der Stadtpolitik. Aktuell stellt die SPÖ mit Niko Wieser den zweiten Vizebürgermeister im fünfköpfigen Stadtrat. Der personelle Neustart erfolgt rund eineinhalb Jahre nach der Gemeinderatswahl 2025. Damals erreichte die SPÖ sieben der insgesamt 25 Mandate. Die ÖVP hält 13 Sitze, die FPÖ drei und die Grünen zwei. Nach der Wahl war Niko Wieser zum zweiten Vizebürgermeister gewählt worden. Er hatte damals innerhalb der SPÖ zugleich den bisherigen Spitzenkandidaten Martin Wonaschütz abgelöst.