Statt 1.400 plötzlich fast 2.400 Euro: Steirer erlebt böse Überraschung

Damit hatte ein Steirer nicht gerechnet: Für Gartenarbeiten waren zunächst 1.400 Euro veranschlagt. Am Ende sollte er fast 1.000 Euro mehr bezahlen. Der Mann wandte sich schließlich an die steirische Arbeiterkammer.

Der Garten sollte auf Vordermann gebracht werden, doch nach getaner Arbeit sorgte vor allem die Rechnung für Ärger. Ein Steirer hatte eine Firma mit Gartenarbeiten beauftragt. Grundlage war laut Arbeiterkammer Steiermark ein unverbindlicher Kostenvoranschlag über 1.400 Euro. Vereinbart war demnach auch, dass zwei Arbeiter zum Einsatz kommen. Als die Arbeiten begannen, standen jedoch plötzlich drei Mitarbeiter vor dem Haus. Darüber sei der Kunde zuvor nicht informiert worden.

Fast 1.000 Euro mehr verlangt

Die eigentliche Überraschung folgte aber mit der Abrechnung. Das Unternehmen verlangte laut AK fast 1.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Aus den erwarteten 1.400 Euro wären damit beinahe 2.400 Euro geworden. Der Steirer wollte das nicht hinnehmen und wandte sich an die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.

AK: Kunde hätte informiert werden müssen

Ein unverbindlicher Kostenvoranschlag bedeutet laut AK nämlich nicht, dass ein Unternehmen den Preis beliebig erhöhen darf. Nach Darstellung der Arbeiterkammer darf ein solcher Kostenvoranschlag nur geringfügig, in der Regel um maximal 10 bis 15 Prozent, überschritten werden. Zeichnen sich wesentlich höhere Kosten ab, müsse das Unternehmen den Auftraggeber rechtzeitig darüber informieren und dessen Zustimmung einholen. Genau das sei in diesem Fall nicht passiert.

Unternehmen reduziert Forderung deutlich

Nach der Intervention der Arbeiterkammer lenkte die Firma schließlich ein. Statt der ursprünglich verlangten Mehrkosten von beinahe 1.000 Euro blieben rund 200 Euro zusätzlich übrig. Nach Ansicht der AK hätte der Steirer zwar überhaupt keine zusätzlichen Kosten bezahlen müssen. Um einen möglichen Gerichtsprozess zu vermeiden, entschied er sich jedoch für eine außergerichtliche Einigung und beglich den vereinbarten Betrag. Aus einer beinahe 2.400 Euro hohen Rechnung wurden damit letztlich rund 1.600 Euro.