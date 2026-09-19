Neuer Hingucker in Eisbach-Rein: Dieser sieben Meter große „Dom“ lebt

In Eisbach-Rein bei Graz wurde ein neuer Weidendom eröffnet. Er besteht aus lebenden Weidenruten und ist Teil eines Naturareals, das Besucher künftig kostenlos entdecken können.

Ein Dom ohne Steinmauern, Dachziegel oder Kirchturm, dafür mit Zweigen, Blättern und jeder Menge Grün: Im Ortsteil Eisbach-Rein in Gratwein-Straßengel gibt es seit Kurzem einen ungewöhnlichen neuen Ort zu entdecken. Direkt am Barfußweg wurde ein sogenannter Weidendom eröffnet. Das Besondere daran steckt bereits im Namen: Das Bauwerk besteht aus lebenden Weidenruten. Diese bilden einen rund sieben Meter breiten und vier Meter hohen Naturraum. Und anders als ein gewöhnliches Gebäude verändert sich dieser mit der Zeit weiter.

Schuhe aus und ab durch die Natur

Der Weidendom steht nicht allein. Rundherum wurde ein Garten mit Kräutern, insektenfreundlichen Pflanzen und sogenannten Biodiversitätshecken angelegt. Gemeinsam mit dem bereits bestehenden Barfußweg soll so ein Platz entstehen, an dem Natur nicht nur betrachtet, sondern unmittelbar erlebt werden kann. Besucher können also tatsächlich die Schuhe ausziehen und den Weg barfuß erkunden. Der neue Weidendom soll dabei nicht nur ein hübsches Fotomotiv sein, sondern künftig auch als Treffpunkt und Lernort dienen.

Hier sollen auch Workshops stattfinden

Geplant sind unter anderem Waldführungen, Workshops und Angebote für Schulklassen. Nach Angaben der Marktgemeinde verbindet das Projekt damit Naturerlebnis, Bildung und Spiritualität. Entstanden ist der neue Platz mit Unterstützung zahlreicher Beteiligter. Die Projektleitung lag bei Martina Laubreiter von der Diözese Graz-Seckau, fachlich begleitet wurde das Vorhaben von Klaus Seelos. Auch das Stift Rein und die Gemeinde waren beteiligt.

Viele halfen beim neuen Weidendom mit

Besonders viel Handarbeit steckte ebenfalls im Projekt. Die Landjugend Eisbach-Rein gestaltete den Erlebnisweg. Bei der Eröffnung waren außerdem Schülerinnen und Schüler der Volksschule Eisbach-Rein sowie des BG Rein beteiligt. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Doris Dirnberger, Vizebürgermeister Manfred Zettl, Abt Philipp Helm und weiteren Gästen wurde der außergewöhnliche Naturraum nun offiziell eröffnet. Gefördert wurde das Projekt über die LEADER-Region Grazer Bergland.