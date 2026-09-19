„Wir können die Besten auswählen“: Das bringt „Wien auf Zeit“ für Steirer

Fünf Jahre Polizei in Wien, danach garantiert zurück in die Heimat: Das steckt hinter dem neuen Modell „Wien auf Zeit“. Was es für die Steiermark bedeutet, erklärt Polizeisprecher Sabri Yorgun exklusiv gegenüber 5 Minuten.

Bewerber aus den Bundesländern können sich freiwillig für fünf Jahre für Wien entscheiden und erhalten bereits zu Beginn die Garantie, danach wieder in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu können.

Bewerber aus den Bundesländern können sich freiwillig für fünf Jahre für Wien entscheiden und erhalten bereits zu Beginn die Garantie, danach wieder in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu können.

Für Bewerberinnen und Bewerber, die Polizist werden möchten, öffnet sich noch heuer eine neue Tür. Mit „Wien auf Zeit“ startet im Dezember 2026 ein österreichweit neues Recruiting-Modell: Bewerber aus den Bundesländern können sich freiwillig für fünf Jahre für Wien entscheiden und erhalten bereits zu Beginn die Garantie, danach wieder in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu können. Gerade für die Steiermark könnte das interessant werden. Denn hier gibt es nach Angaben der Landespolizeidirektion seit Längerem genügend Interessenten, sodass bei den Aufnahmen ausgewählt werden kann. Wer es dabei nur knapp nicht schafft, hat künftig eine zusätzliche Möglichkeit.

„Eine hervorragende zusätzliche Option“

„In der Steiermark können wir seit Längerem aus einer großen Menge an Bewerberinnen und Bewerbern die Besten auswählen“, erklärt Polizeisprecher Sabri Yorgun auf Anfrage von 5 Minuten. Das neue Modell soll die reguläre Aufnahme in der Steiermark dabei nicht ersetzen. Diese werde unverändert fortgeführt. Für Bewerber, bei denen es hier nicht auf Anhieb reicht, sieht Yorgun aber eine neue Chance: „Für all jene, die die direkte Aufnahme in der Steiermark knapp nicht schaffen, stellt ‚Wien auf Zeit‘ eine hervorragende zusätzliche Option mit garantierter Rückkehrgarantie dar.“ Wie viele Steirer das Angebot tatsächlich annehmen werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die ersten Aufnahmen erfolgen erst im Dezember.

©LPD Steiermark/Huber Polizeisprecher Sabri Yorgun erklärt „Wien auf Zeit“:

Zwei Jahre Ausbildung, drei Jahre Polizeidienst in Wien

Die fünf Jahre bedeuten dabei nicht fünf volle Jahre Streifendienst in der Bundeshauptstadt. Zunächst absolvieren die Teilnehmer die zweijährige Polizeigrundausbildung, anschließend folgen drei Jahre Außendienst in Wien. Danach ist die Rückkehr ins Heimatbundesland garantiert. Wer Gefallen am Leben und Arbeiten in Wien findet, muss allerdings nicht zwingend zurück: Das Programm sieht auch eine freiwillige Verlängerung um zwei Jahre beziehungsweise die Möglichkeit einer dauerhaften Versetzung nach Wien vor.

Rückkehrer könnten ab Ende 2031 Thema werden

Wo die steirischen Teilnehmer nach den fünf Jahren tatsächlich eingesetzt werden, steht heute naturgemäß noch nicht fest. „In welchen Bezirken die Kolleginnen und Kollegen nach ihrer Rückkehr eingesetzt werden, wird zum jeweiligen Zeitpunkt bedarfsorientiert evaluiert“, erklärt Yorgun gegenüber 5 Minuten. Weil die zweijährige Ausbildung bereits Teil der insgesamt fünf Jahre ist, wird diese Frage für die ersten Teilnehmer laut Landespolizeidirektion Ende 2031 beziehungsweise Anfang 2032 konkret. Die LPD sieht in den Jahren in Wien auch einen Vorteil für die Steiermark: Die zurückkehrenden Beamten hätten dann nicht nur ihre Ausbildung abgeschlossen, sondern bereits mehrere Jahre praktische Polizeiarbeit in einer Millionenstadt hinter sich.

Auch Steirer, die bereits in Wien arbeiten, könnten früher heimkommen

Das Modell hat aber noch einen zweiten Effekt, der bereits wesentlich früher für steirische Polizisten interessant werden könnte. Österreichweit warten derzeit laut Innenministerium rund 500 Polizistinnen und Polizisten, die in Wien Dienst versehen, auf eine Versetzung in ein anderes Bundesland. Aufgrund des hohen Personalbedarfs in der Bundeshauptstadt sind solche Wechsel bislang nur eingeschränkt möglich. „Wien auf Zeit“ soll diese Wartelisten schrittweise verkürzen. Mindestens zehn Prozent der Zahl jener Bediensteten, die über das neue Modell zusätzlich aufgenommen werden, sollen anhand der bestehenden Wartelisten in die Bundesländer versetzt werden. Davon könnten auch Steirer profitieren, die derzeit in Wien arbeiten und schon länger zurück in ihre Heimat möchten.

Wie viele Steirer früher zurückkommen, ist noch offen

Eine konkrete Zahl kann die Landespolizeidirektion derzeit noch nicht nennen. Sie hängt davon ab, wie viele Menschen über „Wien auf Zeit“ tatsächlich aufgenommen werden. Yorgun verweist gegenüber 5 Minuten aber auf den unmittelbaren Nutzen: „Mindestens zehn Prozent der Aufnahmezahlen ermöglichen es steirischen Polizistinnen und Polizisten, die derzeit in Wien Dienst versehen und auf eine Versetzung in die Heimat warten, früher in die Steiermark zurückzukehren.“ Wie viele steirische Polizisten aktuell konkret auf dieser Warteliste stehen, geht aus der Antwort der Landespolizeidirektion nicht hervor.

Keine Sorge vor weniger Bewerbern in der Steiermark

Dass das neue Angebot der Steiermark kurzfristig Bewerber wegnehmen könnte, erwartet die Landespolizeidirektion nicht. Die regulären direkten Aufnahmen im Bundesland sollen uneingeschränkt weiterlaufen. Langfristig erhofft sich die steirische Polizei vielmehr einen zusätzlichen Effekt: Nach fünf Jahren kommen jene Teilnehmer zurück, die sich für die Steiermark entscheiden, dann bereits fertig ausgebildet und mit drei Jahren praktischer Polizeierfahrung in Wien. Landespolizeidirektor Gerald Ortner bezeichnet das Modell deshalb als Gewinn für die steirische Polizei. Die Rückkehrer würden Erfahrungen aus der Großstadt mitbringen, die später bei ihrer täglichen Arbeit in der Steiermark genutzt werden könnten.