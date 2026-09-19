Pensionsdebatte verschärft sich: 12.709 ältere Steirer ohne Job

40 Beitragsjahre, später in Pension oder länger arbeiten: Die Zukunft der Pensionen sorgt derzeit für Diskussionen. Nun meldet sich der steirische Pensionistenverband und rückt 12.709 arbeitslose Über-50-Jährige in den Mittelpunk.

Wie lange müssen wir künftig arbeiten, damit sich die Pension noch ausgeht? Diese Frage beschäftigt Österreich gerade wieder intensiv. Erst vor wenigen Tagen brachte Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec eine neue Idee ins Spiel: 40 Beitragsjahre könnten künftig zum Maßstab für eine volle Pension werden. Eine mögliche Umsetzung stellte sie für die Zeit ab 2040 zur Diskussion. Pensionistenverbands-Präsidentin Birgit Gerstorfer widersprach. Sie warnte unter anderem davor, dass Menschen mit langen Ausbildungswegen oder Unterbrechungen im Erwerbsleben Schwierigkeiten hätten, auf 40 Beitragsjahre zu kommen. Bei einem Masterabschluss mit einem Medianalter von 27,4 Jahren wären 40 weitere Beitragsjahre rechnerisch erst mit rund 67 erreicht, bei einem Doktorat mit einem Medianalter von 32,1 Jahren sogar erst mit rund 72, 5 Minuten hat berichtet: Neue Pensionsidee: Warum manche plötzlich bis 72 arbeiten müssten. Jetzt bekommt die Debatte einen ganz konkreten steirischen Schauplatz.

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12.709 Über-50-Jährige waren arbeitslos

Klaus Stanzer, Präsident des Pensionistenverbandes Steiermark, hält wenig davon, ausschließlich darüber zu diskutieren, wie Menschen länger im Berufsleben gehalten werden können. Für ihn beginnt die entscheidende Frage schon davor: Gibt es für ältere Menschen überhaupt genügend Arbeitsplätze? Nach den vom PVÖ Steiermark angeführten Zahlen waren im Juni 12.709 Menschen über 50 Jahre in der Steiermark arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einem Plus von 5,5 Prozent. Gleichzeitig sei die Langzeitarbeitslosigkeit insgesamt um 27 Prozent gestiegen. Stanzer bringt seine Kritik auf einen einfachen Punkt: „Wer von Menschen verlangt, länger im Erwerbsleben zu bleiben, muss ihnen auch ermöglichen, länger im Erwerbsleben zu bleiben.“ Besonders drastisch formuliert er es am Beispiel eines älteren Arbeitnehmers: „Ein 58-Jähriger, der seinen Arbeitsplatz verliert und keinen neuen findet, hat nichts von Debatten über ein höheres Pensionsalter.“

Unternehmen sollen ältere Mitarbeiter stärker berücksichtigen

Der steirische Pensionistenverband fordert deshalb ein Bonus-Malus-System für Unternehmen. Betriebe, die ältere Arbeitnehmer beschäftigen beziehungsweise neu einstellen, sollen unterstützt werden. Unternehmen, die Ältere deutlich seltener beschäftigen, sollen nach den Vorstellungen des PVÖ stärker in die Verantwortung genommen werden. Die Forderung ist nicht völlig neu. Auch auf Bundesebene hatten Gerstorfer und Korosec zuletzt gemeinsam bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen über 50 thematisiert. Doch in der Steiermark kommt zur Diskussion über das Pensionsalter nun noch ein zweiter Streitpunkt hinzu: Wie teuer sind unsere Pensionen tatsächlich?

2,6 Milliarden Euro für die Steiermark, doch was steckt darin?

Genau darüber wurde am Freitag auch beim steirischen Seniorenbund diskutiert. Laut dessen Berechnungen fließen für die gesetzlichen Pensionen in der Steiermark rund 2,6 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Rund 700 Millionen Euro davon seien allerdings Leistungen, die der Seniorenbund nicht den eigentlichen Pensionskosten zurechnet. Mit Stand Dezember 2025 wurden in der Steiermark 348.129 gesetzliche Pensionen inklusive Hinterbliebenenpensionen gezählt. Allein für Ausgleichszulagen werden nach Angaben des Seniorenbundes 248 Millionen Euro aufgewendet. Seniorenbund-Landesobmann Ernest Schwindsackl und Bundespräsidentin Ingrid Korosec fordern deshalb eine stärkere Trennung zwischen Pensions- und anderen Sozialleistungen. Korosec warnte in Graz davor, bei der Diskussion Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. Eine sofortige Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters lehnt sie derzeit ab.

Auch Stanzer will die Milliarden genauer aufschlüsseln

Interessanterweise treffen sich Seniorenbund und Pensionistenverband zumindest bei einem Punkt: Beide verlangen mehr Transparenz darüber, welche Ausgaben tatsächlich Pensionen sind. Stanzer verweist auf die österreichweiten Budgetzahlen für 2026. Rund 34,2 Milliarden Euro werden für Pensionsversicherung sowie Beamtenpensionen und Pflegegeld ausgewiesen. Davon entfallen laut PVÖ rund 20,3 Milliarden auf die Pensionsversicherung und rund 13,9 Milliarden auf Beamtenpensionen einschließlich Pflegegeld und weiterer Leistungen. Die grundsätzliche Aufschlüsselung deckt sich mit den Angaben des bundesweiten Pensionistenverbandes. „Man kann nicht unterschiedliche Leistungen zusammenzählen und die Gesamtsumme anschließend als Pensionszuschuss präsentieren“, kritisiert Stanzer.

Wer soll das Pensionssystem künftig bezahlen?

Beim dritten Punkt geht der steirische PVÖ-Präsident einen Schritt weiter. Für ihn darf die langfristige Finanzierung des Sozialstaates nicht überwiegend auf Arbeitseinkommen beruhen. Gerade in einem Industrie- und Produktionsland wie der Steiermark müsse diskutiert werden, welche Rolle Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz künftig spielen. Wenn dadurch die Produktivität steige, müsse nach Stanzers Ansicht auch diese Wertschöpfung stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Der PVÖ fordert darüber hinaus, sehr große Vermögen und Erbschaften sowie außergewöhnlich hohe Gewinne stärker einzubeziehen. Stanzer fasst seine Position so zusammen: „Pensionen sichert man nicht mit Angst, sondern mit Arbeit und fairer Finanzierung.“